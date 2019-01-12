Нам потрібен український формат, – Садовий озвучив основні аспекти своєї президентської програми

Мер Львова та кандидат у президенти Андрій Садовий розповів про свою програму, а також пояснив, за яких умов об'єднається з ще одним кандидатом – Анатолієм Гриценком.

Про об'єднання з Анатолієм Гриценком

– Насправді, консультації стосовно майбутніх парламентських виборів ведуться вже сьогодні, і ми їх почали ще заздалегідь із Гриценком. Ми ці питання проговорюємо і з Вакарчуком. Ми на прямому контакті і з "ДемАльянсом" – паном Гацьком, і з партією "Сила людей" – паном Солонтаєм. Також, звичайно, важливо долучати громадських лідерів, людей, які мають авторитетну думку, які є лідерами у суспільстві.

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– Наша задача – мати перемогу на парламентських вибрах і мати більшість у парламенті. Тому що, вигравши вибори президента, важко робити зміни, не маючи більшості у парламенті. Ми ж бачимо, як відбувається оця протидія в Україні. Або ті об'єднуються в корупційному екстазі, або йде блокування. Тому нам потрібна перемога і на президентських виборах, і під час парламентської кампанії. Я думаю, зараз є прекрасна можливість провести всі ці перемовини впродовж наступних двох місяців – і мати велику перемогу для України.

Про програму Андрія Садового

– В першу чергу, президент має бути стратегом. Він має бачити розвиток країни на 10-20 років вперед. Без цього сьогодні неможливо вигравати в світі, тому що ми в конкуренції з цими країнами. У нас дуже часто влада, яка приходить, занурюється в поточні проблеми. І ці поточні проблеми її накривають.

На сьогодні дуже важливо залучити до роботи якісні кадри. Треба всіх тих старих брехунів повиганяти з політикуму. Тому що вони, крім того, що вміють красти, нічого більше робити не вміють. За 27 років ми стали найбіднішою країною Європи. У нас рівень корупції найбільший у Європі.

– До речі, також би рекомендував, і я це зроблю, – забрати ось цей паркан, який є на вулиці Банковій. Колись його Янукович поставив, щоб себе огородити від людей. І він стоїть останні роки і за Порошенка. Я не можу зрозуміти – для чого.

– Дуже важливо, звичайно, говорячи про майбутні парламентські вибори проголосувати в парламенті за закон – відкриті списки, пропорційна система. Те, що обіцяв Порошенко, проте цього не зробив. Наголошую, що без якісного парламенту зміни – неможливі. Взагалі, в українському суспільстві важливий круглий стіл, важливе просвітництво, тому що президент – це є лідер, це є моральний авторитет, який має об'єднати країну та любити людей, які тут живуть.

Про міжнародний блок у планах Андрія Садового

– Якщо говорити про міжнародний блок, якщо говорити про питання війни, то тут, безперечно, нам потрібен зовсім інший формат. Ви пригадуєте, що ми свого часу були підписантами Будапештського формату, який нас вимусив віддати ядерну зброю. Ми, до речі, тепер навіть для наших атомних електростанцій не маємо права виробляти ТВЕЛи в Україні, мусимо їх купувати за кордоном.

– Сьогодні ми бачимо, як працює Нормандський формат, а він ніяк не працює. Тому що Німеччина і Франція є одними з найбільших торгівельних партнерів Росії. І вони завжди ставлять свої інтереси вище інших країн, і їх, напевно, можна зрозуміти. Якщо говорити про Мінський формат, то ми ще у 2014 році говорили, що з того нічого не буде. І так і вийшло.

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– Тому, на моє глибоке переконання, сьогодні нам потрібен український формат. Нам потрібно у Києві проводити зустрічі та запрошувати ті країни, які реально знають, що таке російська загроза. Це Естонія, Латвія, Литва, Польща, Швеція, Румунія. Це ті країни, разом з якими ми повинні вибудовувати спільну безпеку.

Відео: Андрій Садовий йде в президенти

Нагадаємо, Центральна виборча комісія у вівторок, 8 січня, зареєструвала мера Львова, лідера "Об’єднання "Самопоміч", Андрія Садового кандидатом у Президенти України на виборах 31 березня 2019 року.