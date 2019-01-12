Нам нужен украинский формат, – кандидат в президенты Садовый представил свою программу

Мэр Львова и кандидат в президенты Андрей Садовый рассказал о своей программе, а также объяснил, при каких условиях объединится с еще одним кандидатом – Анатолием Гриценко.

Об объединении с Анатолием Гриценко

– На самом деле, консультации относительно будущих парламентских выборов ведутся уже сегодня, и мы их начали еще заранее с Гриценко. Мы эти вопросы проговариваем и с Вакарчуком. Мы на прямом контакте и с "ДемАльянсом", господином Гацко, и с партией "Сила людей", господином Солонтаем. Также, конечно, важно привлекать общественных лидеров, людей, которые имеют авторитетное мнение, которые являются лидерами в обществе.

Читайте также: Садовый предполагает объединение с Вакарчуком и Гриценко на парламентских выборах

– Наша задача – победить на парламентских выборах и иметь большинство в парламенте. Потому что, выиграв выборы президента, трудно делать изменения, не имея большинства в парламенте. Мы же видим, как происходит это противодействие в Украине. Либо те объединяются в коррупционном экстазе, либо идет блокировка. Поэтому нам нужна победа и на президентских выборах, и во время парламентской кампании. Я думаю, сейчас есть прекрасная возможность провести все эти переговоры в течение следующих двух месяцев – и иметь большую победу для Украины.

О программе Андрея Садового

– В первую очередь, президент должен быть стратегом. Он должен видеть развитие страны на 10-20 лет вперед. Без этого сегодня невозможно выигрывать в мире, потому что мы в конкуренции с этими странами. У нас очень часто власть, которая приходит, погружается в текущие проблемы. И эти текущие проблемы ее накрывают.

На сегодня очень важно привлечь к работе качественные кадры. Надо всех старых лжецов выгнать из политикума. Потому что они, кроме того, что умеют воровать, ничего больше делать не умеют. За 27 лет мы стали самой бедной страной Европы. У нас уровень коррупции крупнейший в Европе.

– Кстати, также рекомендовал, и я это сделаю, – забрать вот этот забор, который есть на улице Банковой. Когда его Янукович поставил, чтобы себя оградить от людей. И он стоит последние годы и при Порошенко. Я не могу понять – зачем.

– Очень важно, конечно, говоря о предстоящих парламентских выборах проголосовать в парламенте за закон – открытые списки, пропорциональная система. То, что обещал Порошенко, однако этого не сделал. Подчеркиваю, что без качественного парламента изменения – невозможны. Вообще, в украинском обществе важный круглый стол, важное просвещение, потому что президент – это лидер, это моральный авторитет, который должен объединить страну и любить людей, которые здесь живут.

О международном блоке в планах Андрея Садового

– Если говорить о международном блоке, если говорить о вопросах войны, то, безусловно, нам нужен совсем другой формат. Вы помните, что мы в свое время были подписавшими Будапештский формат, который нас вынудил отдать ядерное оружие. Мы, кстати, теперь даже для наших атомных электростанций не имеем права производить ТВЭЛы в Украине, должны их покупать за рубежом.

– Сегодня мы видим, как работает Нормандский формат, а он никак не работает. Потому что Германия и Франция являются одними из крупнейших торговых партнеров России. И они всегда ставят свои интересы выше других стран, и их, наверное, можно понять. Если говорить о Минском формате, то мы еще в 2014 году говорили, что из этого ничего не будет. И так и получилось.

Читайте также: Андрей Садовый встретился с предстоятелем ПЦУ Епифанием и обратился к нему с просьбой

– Поэтому, по моему глубокому убеждению, сегодня нам нужен украинский формат. Нам нужно в Киеве проводить встречи и приглашать те страны, которые реально знают, что такое российская угроза. Это Эстония, Латвия, Литва, Польша, Швеция, Румыния. Это те страны, вместе с которыми мы должны выстраивать общую безопасность.

Видео: Андрей Садовый идет в президенты

Напомним, Центральная избирательная комиссия во вторник, 8 января, зарегистрировала мэра Львова, лидера "Объединение "Самопомич", Андрея Садового кандидатом в президенты Украины на выборах 31 марта 2019 года.