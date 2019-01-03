"У нас є цікава ідея", – Садовий розповів, як планує подолати корупцію в Україні

Якщо голова Львова Андрій Садовий таки стане Президентом України, то головним завданням для себе він ставить боротьбу з корупцією. Садовий вважає, що для цього потрібна політична воля.

Таку думку він висловив у прямому ефірі 24 каналу.

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Садовий зазначив, що є дуже багато інструментів для подолання корупції.

"По-перше, призначити такого генерального прокурора, який не буде займатися шоу та імітацією боротьби з корупцією, а який буде реальним лідером антикорупційних процесів. Також одним з інструментів є повна підтримка НАБУ та САП та уможливлення якісної роботи Антикорупційного суду. До того ж, потрібно зробити вигідною боротьбу з корупцією для всіх українців", – наголосив голова Львова.

У нас є дуже цікава ідея. Ви ж знаєте, що кожен суддя чи посадовець повинен довести, чи він легально добув те чи інше майно. Якщо він цього не може зробити, то це майно можна конфіскувати. Ми пропонуємо 25% коштів, які будуть конфісковані, витрачати на освіту, медицину та на все, що потрібно людям, щоб для них було вигідно боротися з корупцією,

– заявив Андрій Садовий.

За його словами, ще одним інструментом ліквідації корупції є цифровізація. "Якщо, наприклад, на митниці вантаж заїжджає в Україну, потім в’їжджає на нашу територію, а десь посередині є "бермудський трикутник", де пропадає 100 мільярдів гривень на рік. На митниці можна навести лад, але має бути політична воля. Якщо є бажання побороти корупцію, то ти це зробиш, а якщо ти це очолюєш, то завжди обманюватимеш людей", – відповів Садовий.

Нагадаємо, 3 жовтня Андрій Садовий заявив, що братиме участь у президентських виборах. За словами міського голови Львова, він зголосився на такий крок, оскільки хоче модернізувати Україну та зробити її успішною. 3 січня політична партія "Об'єднання "Самопоміч" обрала Андрія Садового кандидатом на посаду Президента України.