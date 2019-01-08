ЦВК зареєструвала нових кандидатів у президенти: вже 5 осіб змагаються за найвищу посаду

Центральна виборча комісія зареєструвала нових кандидатів у президент. Відтак, у виборчі перегони офіційно увійшли лідер «Самопомочі» та мер Львова Андрій Садовий, колишній очільник СБУ та голова суспільно-політичного руху "Справедливість" Валентин Наливайченко, лідер Соціал-демократичної партії Сергій Каплін і самовисуванець Віталій Скоцик.

Відповідне рішення комісія ухвалила під час засідання 8 січня.

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8 січня відбулось чергове засідання Центральної виборчої комісії, яке провела її голова Тетяна Сліпачук. До комісії 3 січня 2019 року надійшли документи для реєстрації кандидатів на посаду Президента України на чергових виборах від Сергія Капліна, Валентина Наливайченка та Андрія Садового: їх усіх було висунуто на з’їздах політичних партій. Того ж дня до комісії громадянин України Віталій Скоцик особисто подав заяву про самовисунення кандидатом на посаду Президента України разом з доданими документами для реєстрації. Розглянувши зазначені документи, комісія встановила їхню відповідність вимогам Закону України "Про вибори Президента України" та зареєструвала чотирьох кандидатів на посаду президента,

– розповіли у ЦВК.

Отже, вже зареєстровано п'ять кандидатів у президенти України на виборах, які відбудуться 31 березня.

Нагадаємо, з 31 грудня до сьогоднішнього дня до ЦВК вже подали документи 6 осіб: економіст з Броварів Володимир Ратуш, народний депутат з фракції "Блок Петра Порошенка" та лідер СДП Сергій Каплін, екс-голова СБУ Валентин Наливайченко, голова Аграрної партії Віталій Скоцик, міський голова Львова та лідер партії "Об'єднання "Самопоміч" Андрій Садовий.



4 січня ЦВК зареєструвала першого кандидата – ним виявся колишній міністр екології та природних ресурсів (2014-2015) Ігор Шевченко. Також того ж дня комісія видала і першу відмову – сталося це у бік Ратуша, бо той неправильно підготував документи.