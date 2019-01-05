Чому Порошенко і Тимошенко поки не подають документи на реєстрацію в ЦВК

Подання документів на реєстрацію кандидатом у президенти – технологічний момент. Зрозуміло, що ці два кандидати фінансово і організаційно давно повністю готові до участі у виборах.

Про це 24 каналу розповів виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов.

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Наступив момент істини: хто з кандидатів вийшов по-дорослому, а хто тільки погрітися. Примітно, що такі кандидати, як Вакарчук, чекають до останнього з висуненням. Але без розгорнутої регіональної мережі, штабів розраховувати не те, що на перемогу, а навіть на нормальний результат буде важко,

– зазначає Олександр Леонов.

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Крім того, говорить експерт, поява таких кандидатів, як лідер КПУ Симоненко, може поламати гру деяким політикам. Зокрема, Юлії Тимошенко і Юрію Бойку.

Багато хто сприйняв висунення Симоненка з гумором та іронією. Але, як показує соціологія, опосередковано ті, хто голосує за Тимошенко, "Опоблок" Вілкула і "Опозиційну платформу-За життя" Бойка – це частково і комуністичний електорат. За майновою ознакою, поглядами на зближення з Росією. І поява старого знайомого може призвести до того, що хтось з них не дорахується кількох відсотків,

– вважає політолог.

Хоча, зауважує Леонов, Симоненка висуває КПУ, яка заборонена, і його можуть не зареєструвати. Тоді він піде як самовисуванець. Хоча Симоненку важливо йти саме як лідеру КПУ. З іншого боку, зрозуміло, якщо Симоненко не піде на ці вибори, то про нього і КПУ можна забути. Знайшлися політичні сили, які відображають певним чином бажання електорату Симоненка. Тому він може втратити і електорат, і бренд.

При цьому експерт також відзначив: Бойко і Вілкул борються не за президентську посаду, оскільки розуміють, що не мають шансів вийти до другого туру. Вони орієнтуються на парламентські вибори.

Нагадаємо, президентські вибори відбудуться 31 березня 2019 року. Згідно з опитуванням, проведеним групою "Рейтинг", чинний глава держави Петро Порошенко нині лише третій і його результат складає усього 11,1%. Це майже вдвічі менше за показники Юлії Тимошенко – 20.8%. Володимира Зеленського підтримують 13,4%.



До ЦВК вже подали документи економіст з Броварів Володимир Ратуш, народний депутат з фракції "Блок Петра Порошенка" Сергій Каплін, екс-глава СБУ Валентин Наливайченко, голова Аграрної партії Віталій Скоцик, міський голова Львова та лідер партії "Об'єднання "Самопоміч" Андрій Садовий.