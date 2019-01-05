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      Почему Порошенко и Тимошенко пока не подают документы на регистрацию в ЦИК

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      Началась регистрация кандидатов в Президенты Украины
      Началась регистрация кандидатов в Президенты Украины / Фото из открытых источников

      Подача документов на регистрацию кандидатом в президенты – технологический момент. Понятно, что эти два кандидата финансово и организационно давно полностью готовы к участию в выборах.

      Об этом 24 каналу рассказал исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов.

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      Наступил момент истины: кто-то из кандидатов вышел по-взрослому, а кто-то только погреться. Примечательно, что такие кандидаты, как Вакарчук, ждут до последнего с выдвижением. Но без развернутой региональной сети, штабов рассчитывать не то, что на победу, а даже на нормальный результат будет трудно,
      – отмечает Александр Леонов.

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      Кроме того, говорит эксперт, появление таких кандидатов, как лидер КПУ Симоненко, может поломать игру некоторым политикам. В частности, Юлии Тимошенко и Юрию Бойко.

      Многие восприняли выдвижение Симоненко с юмором и иронией. Но, как показывает социология, косвенно те, кто голосует за Тимошенко, "Оппоблок" Вилкула и "Оппозиционную платформу-За жизнь" Бойко – это частично и коммунистический электорат. По имущественному признаку, взглядами на сближение с Россией. И появление старого знакомого может привести к тому, что кто-то из них не досчитается нескольких процентов,
      – считает политолог.

      Хотя, замечает Леонов, Симоненко выдвигает КПУ, которая запрещена, и его могут не зарегистрировать. Тогда он пойдет как самовыдвиженец. Хотя Симоненко важно идти именно как лидеру КПУ. С другой стороны, понятно, если Симоненко не пойдет на эти выборы, то о нем и КПУ можно забыть. Нашлись политические силы, которые отражают определенным образом желание электората Симоненко. Поэтому он может потерять и электорат, и бренд.

      При этом эксперт также отметил: Бойко и Вилкул борются не за президентский пост, поскольку понимают, что не имеют шансов выйти во второй тур. Они ориентируются на парламентские выборы.

      Напомним, президентские выборы состоятся 31 марта 2019 года. Согласно опросу, проведенному группой "Рейтинг", действующий глава государства Петр Порошенко сегодня только третий и его результат составляет всего 11,1%. Это почти вдвое меньше показателей Юлии Тимошенко – 20.8%. Владимира Зеленского поддерживают 13,4%.

      В ЦИК уже подали документы экономист из Броваров Владимир Ратуш, народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Каплин, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, председатель Аграрной партии Виталий Скоцик, городской председатель Львова и лидер партии "Объединение "Самопомич" Андрей Садовый.

      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Петр Порошенко Юлия Тимошенко Юрий Бойко
      Источник: 24 канал
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