Передвиборча агітація: як не плутати інформацію з рекламою

Кампанія з перетягування електоральної ковдри за того чи іншого майбутнього президента стартувала. З 31 грудня 2018 розпочався виборчий процес чергових виборів Президента України, які відбудуться 31 березня 2019 року. За якими правилами українцям рекламуватимуть кандидатів, що дозволяє закон, а що ні під час агітації – розбирався 24 канал.

У Центральну виборчу комісію документи подали троє кандидатів на посаду президента. А шоумен Володимир Зеленський наробив галасу в новорічну ніч своєю заявою про намір балотуватися на цей пост.

Тим часом лідери "Опозиційної платформи – За життя" Юрій Бойко та Вадим Рабінович обурили громадськість своїм рекламним роликом – в ньому "заблюрили" прапор України. За законом, політичні сили не мають права використовувати державну символіку в політичній рекламі. Але в тому ж ролику значок нардепа на піджаку Рабіновича – цілком чітко видно. Недогледіли в "Опозиційній платформі" чи цинічно натякнули на дещо – навряд чи скажуть правду. Які ще нюанси законодавства можуть спробувати обійти політики – проаналізували журналісти 24 каналу.

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Існує кілька понять, які напряму стосуються виборчого процесу, але мають різну мету. Щоб не бути обманутим – виборцю важливо розрізняти їх. Це: передвиборна агітація, політична реклама, інформаційне забезпечення виборів.

Адвокат Дмитро Богуславський у коментарі 24 каналу також додав: варто відрізняти маніпуляції та порушення законодавства у передвиборній агітації. Вони не завжди співпадають.

Передвиборна агітація

Це різноманітна діяльність з метою спонукання виборців голосувати за або не голосувати за якогось кандидата у президенти – суб'єкта виборчого процесу.

Дмитро Богуславський наголосив: у відповідності до частини 1 статті 57 Закону "Про вибори Президента України" "передвиборна агітація розпочинається кандидатом на пост Президента України наступного дня після дня його реєстрації Центральною виборчою комісією і закінчується о 24 годині останньої п’ятниці перед днем виборів".

Не з моменту заяви про намір балотуватись чи навіть не з моменту подання документів до ЦВК, а з моменту реєстрації (постанови ЦВК). Станом на 2 січня 2019 документи до ЦВК подано двома кандидатами. І, теоретично, вони можуть бути зареєстровані 5 січня (частина 9 статті 51 Закону). Тобто, тільки вони можуть почати агітацію з 6 січня,

– пояснив експерт.

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Загалом передвиборна агітація – визначення досить широке і може включати в себе безліч дій. Тільки те, що роблять зараз кандидати, не є передвиборною агітацією, і на їх дії законодавство про вибори не розповсюджується, уточнив адвокат. А навіть якщо б і розповсюджувалось (якщо ідентична агітація залишиться після їх реєстрації), відповідальність є досить умовною.

Кому заборонена агітація

Стаття 64 Закону встановлює загальні обмеження для здійснення передвиборної агітації.

Зокрема, участь у передвиборній агітації забороняється:

1) особам, які не є громадянами України;

2) органам виконавчої влади, органам влади Автономної Республіки Крим та органам місцевого самоврядування, правоохоронним органам і судам, їх посадовим і службовим особам у робочий час (крім випадків, коли відповідна особа є кандидатом на пост Президента України);

3) членам виборчих комісій під час виконання обов'язків членів виборчих комісій на строк здійснення повноважень.

Обмеження агітації

У військових частинах та в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах передвиборна агітація обмежується. Відвідання військових частин та установ виконання покарань і слідчих ізоляторів окремими кандидатами на пост Президента України чи їх довіреними особами забороняється. Зустрічі цих осіб з виборцями організовуються відповідними окружними виборчими комісіями разом з командирами військових частин або керівниками установ виконання покарань і слідчих ізоляторів з обов'язковим повідомленням не пізніш як за три дні до дня зустрічі усіх довірених осіб кандидатів на пост Президента України у відповідному територіальному окрузі.

Що заборонено під час агітації

Поширення у будь-якій формі матеріалів, що містять заклики до ліквідації незалежності України, зміни конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підриву її безпеки, незаконного захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства та розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров'я населення, забороняється.

Державним та комунальним засобам масової інформації, їх посадовим та службовим особам і творчим працівникам під час виборчого процесу у своїх матеріалах і передачах, не обумовлених угодами, забороняється агітувати за або проти кандидатів на пост Президента України, оцінювати їхні передвиборні програми або віддавати їм перевагу в будь-якій формі. У разі порушення ними цієї вимоги за поданням Центральної виборчої комісії або відповідної окружної виборчої комісії діяльність цих засобів масової інформації за рішенням суду може бути тимчасово припинена.

Забороняється розповсюдження завідомо неправдивих відомостей про кандидата на пост Президента України.

Забороняється проводити передвиборну агітацію, що супроводжується наданням виборцям грошей чи безоплатно або на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерей.

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Забороняється укладення з виборцями за рахунок коштів виборчого фонду оплатних договорів на проведення передвиборної агітації.

Заборонено включення до інформаційних теле-, радіопрограм передвиборних агітаційних матеріалів кандидатів на пост Президента України або політичної реклами. Політична реклама повинна бути відокремлена від інших матеріалів і відповідно промаркована.

Забороняється проведення передвиборної агітації в зарубіжних ЗМІ, що діють на території України.

Забороняється розміщення друкованих передвиборних агітаційних матеріалів, політичної реклами та повідомлень про перебіг виборчого процесу на пам'ятках архітектури, а також у місцях, де вони перешкоджають безпеці дорожнього руху.



Кандидатам на пост Президента України, які займають посади, у тому числі за сумісництвом, в органах виконавчої влади, органах влади Автономної Республіки Крим та органах місцевого самоврядування, на державних, комунальних підприємствах, у закладах, установах, організаціях, військових частинах, забороняється залучати для передвиборної агітації або використовувати для будь-якої роботи, пов'язаної з проведенням передвиборної агітації, підлеглих їм осіб, службовий транспорт, зв'язок, устаткування, приміщення, інші об'єкти та ресурси за місцем роботи, а також використовувати службові чи виробничі наради, збори колективу для проведення передвиборної агітації.

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Забороняється виготовлення та розповсюдження друкованих передвиборних агітаційних матеріалів, що не містять відомостей про установу, яка здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск, та замовника відповідних матеріалів.

Забороняється використання приміщень органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування для проведення заходів передвиборної агітації.

Забороняється розміщення агітаційних матеріалів та політичної реклами на будинках і в приміщеннях органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій державної та комунальної форми власності.

І це не повний перелік обмежень, встановлений ст. 64 Закону.

Політична реклама

Політичною рекламою вважають матеріали передвиборної агітації, що розміщуються або поширюються за допомогою рекламних засобів. До матеріалів політичної реклами повинні застосовуватись не лише норми Закону України "Про вибори Президента України" та "Про вибори народних депутатів України", але й Закону України "Про рекламу".

Так само, як і інша, політична реклама не має порушувати головні її принципи:

- бути законною, точною, достовірною, використовувати форми та засоби, які не завдають споживачеві реклами шкоди;

- не підривати довіру суспільства до реклами та відповідати принципам добросовісної конкуренції;

- не містити інформації або зображень, які порушують етичні, гуманістичні, моральні норми, нехтують правилами пристойності;

- враховувати особливу чутливість дітей і не завдавати їм шкоди (не підривати авторитет батьків, опікунів, піклувальників, педагогів та довіру до них дітей; не викликати у дітей відчуття неповноцінності; не створювати у дітей враження, що володіння рекламованою продукцією дає їм перевагу над іншими дітьми; забороняється використання зображень справжньої або іграшкової зброї, вибухових пристроїв).

Ознаки політичної реклами:

- використання символіки або логотипів партій-суб’єктів виборчого процесу;

- повідомлення про підтримку партією-суб’єктом виборчого процесу або кандидатом в депутати видовищних та інших заходів;

- привернення уваги до участі у вищезгаданих заходах зазначених суб’єктів виборчого процесу;

- реклама друкованих видань товарів та послуг з використанням прізвищ чи зображень кандидатів, назв чи символіки партій-суб’єктів виборчого процесу.



Відмінності між агітацією та інформацією про вибори

Інформаційне забезпечення виборів

Всю необхідну інформацію можна знайти на офіційному сайті Центральної виборчої комісії – і дані про кандидатів, і про партії, і статистику минулих виборів.

ЦВК надає загальне інформаційне забезпечення виборів: зокрема, це інформація про виборчі права громадян та способи їх здійснення і захисту; адресу окружної та дільничної виборчих комісій, виборчої дільниці виборця та адресу приміщення для голосування, дату та час голосування.

Також ЦВК відповідає за спеціальне інформаційне забезпечення виборів:

- дані про зареєстрованих кандидатів на пост Президента України та суб’єктів їх висування;

- передвиборні програми кандидатів на пост Президента України;

- рахунки виборчих фондів кандидатів на пост Президента України, максимальний розмір добровільного внеску та спосіб, у який робиться добровільний внесок;

- винесення попередження та скасування реєстрації (вибуття) кандидата на пост Президента України;

- факти та події, пов’язані з виборчим процесом.

ЗМІ можуть брати участь у спеціальному інформаційному забезпеченні виборів на замовлення Центральної виборчої комісії. А інформацію про факти та події виборчого процесу – з власної ініціативи з дотриманням вимог "Закону про вибори Президента"

Визначити, інформаційний чи агітаційний перед вами матеріал, можна за метою поширення інформації: агітаційні матеріали спонукають виборців голосувати за або не голосувати за певних кандидатів чи партію-суб’єкта виборчого процесу; інформаційні матеріали – інформують про факти та події, пов’язані з проведенням виборів.

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