Замість прапора України – просто пляма: Бойко з Рабіновичем і "Інтер" знову втрапили у скандал

У рекламному ролику партії "Опозиційна платформа – За життя", лідерами якої є одіозні Юрій Бойко та Вадим Рабінович, замалювали прапор України. Саме відео вийшло у ефірі телеканалу "Інтер".

Помітив це блогер Юрій Гудименко, про що і сповістив на своїй сторінці у Facebook.

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"Перемикав канали, побачив рекламу Бойка з Рабиновичем на "Інтері". Мозок підказав, що з картинкою – щось не так. Потім я навіть зрозумів, що саме не так, але вирішив, що так не може бути. Ну не може. Не може. Не буває", – обурюється користувач.

За словами Гудименка, згодом його припущення підтвердив його колега.

Також як доказ він оприлюднив вищезазначене відео.

На відео з 0:33 до 0:35 чітко видно, що український прапор над будівлею Верховної Ради розмито (заблюрено). Його не видно, а замість нього – просто пляма. У мене слів немає. Це навіть не цинізм, це взагалі казна-що. Одні на фронті життям ризикують, щоб цей прапор повернути в Донецьк і Луганськ, інші соромляться його в Києві. Це повний капець,

– наголошує блогер.

У політичній рекламі "Опозиційної платформи – За життя" Бойка та Рібіновича зафарбували прапор України: дивіться відео

Згодом, Юрій Гудименко зауважив, що відповідно до правил використання політичної реклами в Україні, у ній заборонено використовувати державні символи.

Але ж у цьому ж ролику за кілька секунд до зафарбованого прапора над парламентом у кадр потрапляє Рабінович, у якого на піджаку видно значок нардепа у вигляді того ж самого прапора України. І нічого, що не зафарбовано. А якщо не можна показувати, то зніми цю багатостраждальну Раду з іншого ракурсу та не зафарбовуй прапор моєї країни,

– підкреслив він.

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