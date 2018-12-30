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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      Замість прапора України – просто пляма: Бойко з Рабіновичем і "Інтер" знову втрапили у скандал

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      У політичній рекламі партії Бойка з Рабіновичем на "Інтері" заретушували прапор України на Верховній Раді
      У політичній рекламі партії Бойка з Рабіновичем на "Інтері" заретушували прапор України на Верховній Раді / Скріншот відео

      У рекламному ролику партії "Опозиційна платформа – За життя", лідерами якої є одіозні Юрій Бойко та Вадим Рабінович, замалювали прапор України. Саме відео вийшло у ефірі телеканалу "Інтер".

      Помітив це блогер Юрій Гудименко, про що і сповістив на своїй сторінці у Facebook.

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      "Перемикав канали, побачив рекламу Бойка з Рабиновичем на "Інтері". Мозок підказав, що з картинкою – щось не так. Потім я навіть зрозумів, що саме не так, але вирішив, що так не може бути. Ну не може. Не може. Не буває", – обурюється користувач.

      За словами Гудименка, згодом його припущення підтвердив його колега.

      Також як доказ він оприлюднив вищезазначене відео.

      На відео з 0:33 до 0:35 чітко видно, що український прапор над будівлею Верховної Ради розмито (заблюрено). Його не видно, а замість нього – просто пляма. У мене слів немає. Це навіть не цинізм, це взагалі казна-що. Одні на фронті життям ризикують, щоб цей прапор повернути в Донецьк і Луганськ, інші соромляться його в Києві. Це повний капець,
      – наголошує блогер.

      У політичній рекламі "Опозиційної платформи – За життя" Бойка та Рібіновича зафарбували прапор України: дивіться відео 

      Згодом, Юрій Гудименко зауважив, що відповідно до правил використання політичної реклами в Україні, у ній заборонено використовувати державні символи.

      Але ж у цьому ж ролику за кілька секунд до зафарбованого прапора над парламентом у кадр потрапляє Рабінович, у якого на піджаку видно значок нардепа у вигляді того ж самого прапора України. І нічого, що не зафарбовано. А якщо не можна показувати, то зніми цю багатостраждальну Раду з іншого ракурсу та не зафарбовуй прапор моєї країни,
      – підкреслив він.

      Увага у дописі Юрія Гудименка є присутньою ненормативна лексика (18+)

      Нагадаємо, 20 листопада фракція "Опозиційний блок" виключила зі свого складу двох народних депутатів України – Юрія Бойка та Сергія Льовочкіна. Про це заявив співголова фракції "Опозиційний блок" Олександр Вілкул. Раніше співголова політичної партії "Опозиційний блок" і однойменної парламентської фракції Юрій Бойко та позафракційний народний депутат, лідер партії "За життя" Вадим Рабінович підписали угоду про створення "Опозиційної платформи – За життя". Згодом кума президента Росії Володимира Путіна Віктора Медведчука обрали головою політради партії "За життя".

      Теги: Новини України Юрій Бойко Вадим Рабінович Скандал з Інтером Медіа Скандал Опозиційна платформа За життя
      Джерело: 24 канал
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