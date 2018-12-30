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      Вместо флага Украины – просто пятно: Бойко с Рабиновичем и "Интер" вновь угодили в скандал

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      В политической рекламе партии Бойко с Рабиновичем на "Интере" заретушировали флаг Украины на Верховной Раде
      В политической рекламе партии Бойко с Рабиновичем на "Интере" заретушировали флаг Украины на Верховной Раде / Скриншот видео

      В рекламном ролике партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", лидерами которой являются одиозные Юрий Бойко и Вадим Рабинович, зарисовали флаг Украины. Само видео вышло в эфире телеканала "Интер".

      Заметил это блогер Юрий Гудименко, о чем и сообщил на своей странице в Facebook.

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      "Переключал каналы, увидел рекламу Бойко с Рабиновичем на "Интере". Мозг подсказал, что с картинкой что – то не так. Потом я даже понял, что именно не так, но решил, что так не может быть. Ну не может. Не может. Не бывает", – возмущается пользователь.

      По словам Гудыменко, впоследствии его предположение подтвердил его коллега.

      Также в качестве доказательства он обнародовал вышеупомянутое видео.

      На видео с 0:33 до 0:35 четко видно, что украинский флаг над зданием Верховной Рады размыт (заблюрен). Его не видно, а вместо него – просто пятно. У меня слов нет. Это даже не цинизм, это вообще чертье-что. Одни на фронте жизнью рискуют, чтобы этот флаг вернуть в Донецк и Луганск, другие стесняются его в Киеве. Это полный капец,
      – отмечает блогер.

      В политической рекламе "Оппозиционной платформы – За жизнь" Бойко и Рабиновича заретушировали флаг Украины: смотрите видео

      Впоследствии, Юрий Гудыменко отметил, что согласно правилам использования политической рекламы в Украине, в ней запрещено использовать государственные символы.

      Но в этом же ролике за несколько секунд до закрашенного флага над парламентом в кадр попадает Рабинович, у которого на пиджаке видно значок нардепа в виде того же самого флага Украины. И ничего, что не закрашен. А если нельзя показывать, то сними эту многострадальную Раду с другого ракурса и не закрашивай флаг моей страны,
      – подчеркнул он.

      Внимание, в заметке Юрия Гудименко присутствует ненормативная лексика (18+)

      Напомним, 20 ноября фракция "Оппозиционный блок" исключила из своего состава двух народных депутатов Украины – Юрия Бойко и Сергея Левочкина. Об этом заявил сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" Александр Вилкул. Ранее сопредседатель политической партии "Оппозиционный блок" и одноименной парламентской фракции Юрий Бойко и внефракционный народный депутат, лидер партии "За жизнь" Вадим Рабинович подписали соглашение о создании "Оппозиционной платформы – За жизнь". Впоследствии кума президента России Владимира Путина Виктора Медведчука избрали председателем политсовета партии "За жизнь".

      Теги: Новости Украины Оппозиционная платформа За жизнь Скандал Медиа Скандал с Интером Вадим Рабинович Юрий Бойко
      Источник: 24 канал
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