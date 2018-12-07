УПЦ МП отметила церковными наградами сотрудников телеканала "Интер": фото

В четверг, 6 декабря, Украинская православная церковь Московского патриархата наградила Орденом преподобного Нестора Летописца I степени руководство и сотрудников телеканала "Интер" за "работу на ниве духовного просвещения".

Об этом повидолмяе пресс-служба УПЦ МП.

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Церемонию награждения в Крестовоздвиженском храме Свято-Успенской Киево-Печерской лавры возглавил наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел.



Награждение работников телеканала "Интер" УПЦ МП // Фото: пресс-служба УПЦ МП

Наградили работников телеканала "Интер" за то, что каждую субботу в 08:30 в эфире "Интера" выходит еженедельное обращение к верующим Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия – "Слово Предстоятеля».

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Кроме того, в День крещения Руси "Интер" ежегодно транслирует молебен с Владимирской горки, Большой крестный ход и Божественную литургию из Киево-Печерской Лавре, на Рождество и Пасху – торжественные богослужения и схождения Благодатного огня в Иерусалиме. Более того, периодически показывает интервью с церковниками. Известно, что митрополит Павел передал приветствие руководству и сотрудникам телеканала "Интер" от Блаженнейшего митрополита Онуфрия.

Стоит добавить, что телеканал "Интер" неоднократно оказывался в центре скандалов. Например, в Киеве появились ситилайты, которые рекламировали трансляцию российского Чемпионата мира по футболу на телеканалах группы "Интер". Заметим, агитация была написана на русском языке. Кроме того, в начале мая в сети распространили фрагмент концерта ко Дню Победы, который должен был выйти на "Интере" 9 числа. В обществе вызвали волну возмущения слова ведущих мероприятия о переименовании улиц в Украине "именами фашистских преступников".

К слову, во время обысков в помещениях Украинской православной церкви Московского патриархата СБУ разоблачила сеть распространения материалов, разжигающих религиозную рознь.

Что известно о предстоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла?



Сначала священнослужитель стал скандально-известным из-за своей любви к дорогим автомобилям и нежелания соблюдать правила дорожного движения, из-за чего митрополита прозвали в народе "Паша-Мерседес".



Кроме того, в сентябре предстоятель Киево-Печерской лавры обнародовал скандальное видео с угрозами по поводу получения Украиной Томоса об автокефалии. На записи, которая впоследствии была удален из сети, митрополит Павел пообещал проклятие "до седьмого колена" тем, кто попытается забрать национальное достояние украинский – лавру – в РПЦ и передать ее новой Поместной церкви. Священнослужителя после этого прозвали антиукраинским пропагандистом и противником независимости украинского православия от страны-агрессора, за что митрополит и попал в список сайта "Миротворец".