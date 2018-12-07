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      УПЦ МП відзначила церковними нагородами співробітників телеканалу "Інтер": фото

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      Митрополит Павло очолив церемонію нагородження працівників "Інтер"
      Митрополит Павло очолив церемонію нагородження працівників "Інтер" / nbnews.com.ua

      У четвер, 6 грудня, Українська православна церква Московського патріархату нагородила Орденом преподобного Нестора Літописця І ступеня керівництво й співробітників телеканалу "Інтер" за "працю на ниві духовного просвітництва".

      Про це повідолмяє прес-служба УПЦ МП.

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      Церемонію нагородження у Хрестовоздвиженському храмі Свято-Успенської Києво-Печерської лаври очолив намісник Києво-Печерської лаври митрополит Вишгородський і Чорнобильський Павло.

      упц мп інтер нагородження
      Нагородження працівників телеканалу "Інтер" УПЦ МП//Фото: прес-служба УПЦ МП

      Нагородили працівників телеканалу "Інтер" за те, що щосуботи о 08:30 в ефірі "Інтера" виходить щотижневе звернення до віруючих блаженнішого митрополита київського і всієї України Онуфрія – "Слово Предстоятеля".

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      Крім того, у День хрещення Русі "Інтер" щороку транслює молебень із Володимирської гірки, Велику хресну ходу та Божественну літургію з Києво-Печерської Лаври, на Різдво й Великдень – урочисті богослужіння і сходження Благодатного вогню в Єрусалимі. Більше того, періодично показує інтерв’ю з церковниками. Відомо, що митрополит Павло передав вітання керівництву й співробітникам телеканалу "Інтер" від блаженнішого митрополита Онуфрія.

      Варто додати, що телеканал "Інтер" неодноразово опинявся в центрі скандалів. Наприклад, у Києві з'явилися сітілайти, які рекламували трансляцію російського Чемпіонату світу з футболу на телеканалах групи "Інтер". Зауважимо, агітація була написана російською мовою. Крім того, на початку травня у мережі поширили фрагмент концерту до Дня Перемоги, який мав вийти на "Інтері" 9 числа. У суспільстві викликали хвилю обурення слова ведучих заходу про перейменування вулиць в Україні "іменами фашистських злочинців".

      До слова, під час обшуків у приміщеннях Української православної церкви Московського патріархату СБУ викрила мережу розповсюдження матеріалів, що розпалюють релігійну ворожнечу.

      Що відомо про предстоятеля Києво-Печерської лаври митрополита Павла?Спершу священнослужитель став скандальновідомим через свою любов до дорогих автомобілів і небажання дотримуватися правил дорожнього руху, через що митрополита прозвали в народі "Паша-Мерседес".

      Окрім того, у вересні предстоятель Києво-Печерської лаври оприлюднив скандальне відео з погрозами з нагоди отримання Україною Томосу про автокефалію. На записі, який згодом було видалено з мережі, митрополит Павло пообіцяв прокляття "до сьомого коліна" тим, хто спробує забрати національне надбання українців – лавру – в РПЦ і передати її новій Помісній церкві. Священнослужителя після цього прозвали антиукраїнським пропагандистом і противником незалежності українського православ'я від країни-агресора, за що митрополит і потрапив до списку сайту "Миротворець".

      Теги: Релігія Новини України Нагороди УПЦ МП "Інтер" Скандал з Інтером
      Джерело: 24 канал
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