Третій кандидат у президенти почав реєстрацію у ЦВК, – ЗМІ

Лідер Соціал-демократичної партії, народний депутат з фракції "Блок Петра Порошенка" Сергій Каплін подав документи до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатом на виборах президента України.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" із посиланням на прес-службу ЦВК.

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У четвер, 3 січня, ще один кандидат у президенти вирішив подати документи у ЦВК.

Сьогодні (3 січня) близько 10:30 прийшов і подав документи для реєстрації кандидатом у президенти Сергій Каплін,

– зазначили у відомстві.



Сергій Каплін – народний депутат з фракції "Блок Петра Порошенка"

Що відомо про Сергія Капліна? Він – голова Соціал-демократичної партії. У великій політиці – з 2012 року. Але добре запам’ятався відверто провокаційними акціями протесту проти уряду Арсенія Яценюка. До речі, частково йому вдалося досягти мети – рейтинги уряду і "Народного фронту" сильно впали.

До слова, політична партія "Об'єднання "Самопоміч" визначилась із своїм кандидатом на посаду Президента України – ним став міський голова Львова Андрій Садовий.

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Нагадаємо, що першим офіційно зареєстрованим кандидатом став екс-міністр екології та природних ресурсів України, юрист Ігор Шевченко, який подав документи в Центральну виборчу комісію в перший день передвиборчої кампанії – 31 грудня.