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      Третий кандидат в президенты начал регистрацию в ЦИК, – СМИ

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      Третий кандидат в президенты начал регистрацию в ЦИК, – СМИ
      Третий кандидат в президенты начал регистрацию в ЦИК, – СМИ / Фото из открытых источников

      Лидер Социал-демократической партии, народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Каплин подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатом на выборах президента Украины.

      Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

      Читайте также: Выборы президента 2019: главные даты избирательной кампании в инфографике

      В четверг, 3 января, еще один кандидат в президенты решил подать документы в ЦИК.

      Сегодня (3 января) около 10:30 пришел и подал документы для регистрации кандидатом в президенты Сергей Каплин,
      – отметили в ведомстве.

      сергій каплін бпп
      Сергей Каплин – народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко"

      Что известно про Сергея Каплина?
      Он – председатель Социал-демократической партии. В большой политике – с 2012 года. Но хорошо запомнился откровенно провокационными акциями протеста против правительства Арсения Яценюка. Кстати, частично ему удалось достичь цели – рейтинги правительства и "Народного фронта" сильно упали.

      К слову, политическая партия "Объединение "Самопомич" определилась со своим кандидатом на должность Президента Украины – им стал мэр Львова Андрей Садовый.

      Читайте также: Выборы президента: что нужно знать украинцам?

      Напомним, что первым официально зарегистрированным кандидатом стал экс-министр экологии и природных ресурсов Украины, юрист Игорь Шевченко, который подал документы в Центральную избирательную комиссию в первый день предвыборной кампании – 31 декабря.

      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 ЦИК Сергей Каплин
      Источник: 24 Канал
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