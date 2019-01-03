Третий кандидат в президенты начал регистрацию в ЦИК, – СМИ

Лидер Социал-демократической партии, народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Каплин подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатом на выборах президента Украины.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

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В четверг, 3 января, еще один кандидат в президенты решил подать документы в ЦИК.

Сегодня (3 января) около 10:30 пришел и подал документы для регистрации кандидатом в президенты Сергей Каплин,

– отметили в ведомстве.



Сергей Каплин – народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко"

Что известно про Сергея Каплина?

Он – председатель Социал-демократической партии. В большой политике – с 2012 года. Но хорошо запомнился откровенно провокационными акциями протеста против правительства Арсения Яценюка. Кстати, частично ему удалось достичь цели – рейтинги правительства и "Народного фронта" сильно упали.

К слову, политическая партия "Объединение "Самопомич" определилась со своим кандидатом на должность Президента Украины – им стал мэр Львова Андрей Садовый.

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Напомним, что первым официально зарегистрированным кандидатом стал экс-министр экологии и природных ресурсов Украины, юрист Игорь Шевченко, который подал документы в Центральную избирательную комиссию в первый день предвыборной кампании – 31 декабря.