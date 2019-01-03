Предвыборная агитация: как не путать информацию с рекламой

Кампания по перетягиванию электорального одеяла за того или иного будущего президента стартовала. С 31 декабря 2018 начался избирательный процесс очередных выборов Президента Украины, которые состоятся 31 марта 2019 года. По каким правилам украинцам будут рекламировать кандидатов, что позволяет закон, а что нет во время агитации – разбирался 24 канал.

В Центральную избирательную комиссию документы подали трое кандидатов на пост президента. А шоумен Владимир Зеленский наделал шума в новогоднюю ночь своим заявлением о намерении баллотироваться на этот пост.

Тем временем лидеры "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко и Вадим Рабинович возмутили общественность своим рекламным роликом – в нем "заблюрили" флаг Украины. По закону, политические силы не имеют права использовать государственную символику в политической рекламе. Но в том же ролике значок нардепа на пиджаке Рабиновича – вполне четко видно. Недосмотрели в "Оппозиционной платформе" или цинично намекнули на кое-что – вряд ли скажут правду. Какие еще нюансы законодательства могут попытаться обойти политики – проанализировали журналисты 24 канала.

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Существует несколько понятий, которые напрямую касаются избирательного процесса, но имеют разную цель. Чтобы не быть обманутым – избирателю важно различать их. Это: предвыборная агитация, политическая реклама, информационное обеспечение выборов.

Адвокат Дмитрий Богуславский в комментарии 24 каналу также добавил: следует отличать манипуляции и нарушения законодательства в предвыборной агитации. Они не всегда совпадают.

Предвыборная агитация

Это разнообразная деятельность с целью побуждения избирателей голосовать за или не голосовать за какого-либо кандидата в президенты – субъекта избирательного процесса.

Дмитрий Богуславский отметил: в соответствии с частью 1 статьи 57 Закона "О выборах Президента Украины" предвыборная агитация начинается кандидатом на пост Президента Украины на следующий день после дня его регистрации Центральной избирательной комиссией и заканчивается в 24 часа последней пятницы перед днем выборов".

Не с момента заявления о намерении баллотироваться или даже не с момента подачи документов в ЦИК, а с момента регистрации (постановления ЦИК). По состоянию на 2 января 2019 документы в ЦИК поданы двумя кандидатами. И, теоретически, они могут быть зарегистрированы 5 января (часть 9 статьи 51 Закона). То есть, только они могут начать агитацию с 6 января,

– пояснил эксперт.

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В целом предвыборная агитация – определение достаточно широкое и может включать в себя множество действий. Только то, что делают сейчас кандидаты, не является предвыборной агитацией, и на их действия законодательство о выборах не распространяется, уточнил адвокат. А даже если бы и распространялось (если идентичная агитация останется после их регистрации), ответственность является достаточно условной.

Кому запрещена агитация

Статья 64 Закона устанавливает общие ограничения для осуществления предвыборной агитации.

В частности, участие в предвыборной агитации запрещается:

1) лицам, не являющимся гражданами Украины;

2) органам исполнительной власти, органам власти Автономной Республики Крым и органам местного самоуправления, правоохранительным органам и судам, их должностным и служебным лицам в рабочее время (кроме случаев, когда соответствующее лицо является кандидатом на пост Президента Украины);

3) членам избирательных комиссий при исполнении обязанностей членов избирательных комиссий на срок осуществления полномочий.

Ограничение агитации

В воинских частях и учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах предвыборная агитация ограничивается. Посещение воинских частей и учреждений исполнения наказаний и следственных изоляторов отдельными кандидатами на пост Президента Украины или их доверенными лицами запрещается. Встречи этих лиц с избирателями организуются соответствующими окружными избирательными комиссиями вместе с командирами воинских частей или руководителями учреждений исполнения наказаний и следственных изоляторов с обязательным уведомлением не позднее чем за три дня до дня встречи всех доверенных лиц кандидатов на пост Президента Украины в соответствующем территориальном округе.

Что запрещено во время агитации

Распространение в любой форме материалов, содержащих призывы к ликвидации независимости Украины, изменения конституционного строя насильственным путем, нарушение суверенитета и территориальной целостности государства, подрыва ее безопасности, незаконного захвата государственной власти, пропаганду войны, насилия и разжигания межэтнической, расовой, религиозной вражды, посягательство на права и свободы человека, здоровья населения, запрещается.

Государственным и коммунальным средствам массовой информации, их должностным и служебным лицам и творческим работникам во время избирательного процесса в своих материалах и передачах, не обусловленных соглашениями, запрещается агитировать за или против кандидатов на пост Президента Украины, оценивать их предвыборные программы или отдавать им преимущество в любой форме. В случае нарушения этого требования по представлению Центральной избирательной комиссии или соответствующей окружной избирательной комиссии деятельность этих средств массовой информации по решению суда может быть временно прекращена.

Запрещается распространение заведомо ложных сведений о кандидате на пост Президента Украины.

Запрещается проводить предвыборную агитацию, которая сопровождается предоставлением избирателям денег или безвозмездно или на льготных условиях товаров, услуг, работ, ценных бумаг, кредитов, лотерей.

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Запрещается заключение с избирателями за счет средств избирательного фонда платных договоров на проведение предвыборной агитации.

Запрещено включение в информационные теле-, радиопрограмм предвыборных агитационных материалов кандидатов на пост Президента Украины или политической рекламы. Политическая реклама должна быть отделена от других материалов и соответственно промаркирована.

Запрещается проведение предвыборной агитации в зарубежных СМИ, действующих на территории Украины.

Запрещается размещение печатных предвыборных агитационных материалов, политической рекламы и сообщений о ходе избирательного процесса на памятниках архитектуры, а также в местах, где они препятствуют безопасности дорожного движения.

Кандидатам на пост Президента Украины, которые занимают должности, в том числе по совместительству, в органах исполнительной власти, органах власти Автономной Республики Крым и органах местного самоуправления, на государственных, коммунальных предприятиях, в заведениях, учреждениях, организациях, военных частях, запрещается привлекать для предвыборной агитации или использовать для любой работы, связанной с проведением предвыборной агитации, подчиненных им лиц, служебный транспорт, связь, оборудование, помещения, другие объекты и ресурсы по месту работы, а также использовать служебные или производственные совещания, собрания коллектива для проведения предвыборной агитации.

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Запрещается изготовление и распространение печатных предвыборных агитационных материалов, не содержащих сведений об учреждении, которое осуществило печать, их тираж, информацию о лицах, ответственных за выпуск, и заказчика соответствующих материалов.

Запрещается использование помещений органов государственной власти, органов власти Автономной Республики Крым и органов местного самоуправления для проведения мероприятий предвыборной агитации.

Запрещается размещение агитационных материалов и политической рекламы на зданиях и в помещениях органов государственной власти, органов власти Автономной Республики Крым и органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций государственной и коммунальной формы собственности.

И это не полный перечень ограничений, установленный ст. 64 Закона.

Политическая реклама

Политической рекламой считают материалы предвыборной агитации, которые размещаются или распространяются с помощью рекламных средств. К материалам политической рекламы должны применяться не только нормы Закона Украины "О выборах Президента Украины" и "О выборах народных депутатов Украины", но и Закона Украины "О рекламе".

Так же, как и другая, политическая реклама не должна нарушать главные ее принципы:

- быть законной, точной, достоверной, использовать формы и средства, которые не наносят потребителю рекламы вреда;

- не подрывать доверие общества к рекламе и отвечать принципам добросовестной конкуренции;

- не содержать информации или изображений, которые нарушают этические, гуманистические, моральные нормы, пренебрегают правилами приличия;

- учитывать особую чувствительность детей и не наносить им вреда (не подрывать авторитет родителей, опекунов, попечителей, педагогов и доверие к ним детей; вызвать у детей чувство неполноценности; не создавать у детей впечатления, что владение рекламируемой продукцией дает им преимущество над другими детьми; запрещается использование изображений настоящего или игрушечного оружия, взрывных устройств).

Признаки политической рекламы:

- использование символики или логотипов партий-субъектов избирательного процесса;

- сообщение о поддержке партией-субъектом избирательного процесса или кандидатом в депутаты зрелищных и других мероприятий;

- привлечение внимания к участию в вышеуказанных мероприятиях указанных субъектов избирательного процесса;

- реклама печатных изданий товаров и услуг с использованием фамилий или изображений кандидатов, названий или символики партий-субъектов избирательного процесса.

Различия между агитацией и информацией о выборах

Информационное обеспечение выборов

Всю необходимую информацию можно найти на официальном сайте Центральной избирательной комиссии – и сведения о кандидатах, и о партиях, и статистику прошлых выборов.

ЦИК оказывает общее информационное обеспечение выборов: в частности, это информация о избирательных правах граждан и способах их осуществления и защиты; адрес окружной и участковой избирательных комиссий, избирательного участка избирателя и адрес помещения для голосования, дату и время голосования.

Также ЦИК отвечает за специальное информационное обеспечение выборов:

- данные о зарегистрированных кандидатах на пост Президента Украины и субъектах их выдвижения;

- предвыборные программы кандидатов на пост Президента Украины;

- счета избирательных фондов кандидатов на пост Президента Украины, максимальный размер добровольного взноса и способ, который делается добровольный взнос;

- вынесение предупреждения и отмены регистрации (выбытия) кандидата на пост Президента Украины;

- факты и события, связанные с избирательным процессом.

СМИ могут участвовать в специальном информационном обеспечении выборов по заказу Центральной избирательной комиссии. А информацию о фактах и событиях избирательного процесса – по собственной инициативе с соблюдением требований "Закона о выборах Президента"

Определить, информационный или агитационный перед вами материал, можно с целью распространения информации: агитационные материалы побуждают избирателей голосовать за или не голосовать за определенных кандидатов или партию-субъекта избирательного процесса; информационные материалы – информируют о фактах и событиях, связанных с проведением выборов.

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