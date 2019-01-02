Выборы президента Украины 2019: когда можно официально начинать агитацию

Кандидат в президенты Украины имеет право начинать свою предвыборную агитацию на следующий день после его официальной регистрации Центральной избирательной комиссией, а не после заявления о планах баллотироваться на должность.

Об этом рассказал гендиректор общественной организации "Комитет избирателей Украины" Алексей Кошель в комментарии Укринформу.

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"С того дня, когда кандидат будет официально зарегистрирован как кандидат в президенты Украины, то есть подаст свои документы в ЦИК, получит удостоверение кандидата в президенты, на него будет распространяться действие действующего законодательства", – пояснил Кошель.

То есть до того времени, пока кандидат официально не зарегистрирован, он не имеет права начинать предвыборную агитацию, несмотря на то, что он или его политическая сила сделали заявление о планах принять участие в избирательной кампании.

Стоит заметить, что законом не предусмотрена ответственность за ведение так называемой преждевременной агитации.

К примеру, Владимир Зеленский в первый день избирательной кампании, 31 декабря, объявил, что он намерен баллотироваться, и 1 января имела место мощная рекламная кампания в социальных сетях, в сети интернет. На таких лиц действие действующего законодательства не распространяется до тех пор, пока они не сдадут документы в ЦИК,

– отметил гендиректор "КИУ".

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При этом, до того времени, пока потенциальный кандидат в президенты официально не зарегистрирован, он не должен отчитываться перед ЦИК и НАЗК о потраченных деньгах, в том числе на рекламную кампанию.

Поэтому Кошель предположил, что многие потенциальные кандидаты будут подавать документы в ЦИК в феврале, чтобы иметь свободный от обязательной отчетности месяц на рекламную кампанию, которая на самом деле является предвыборной агитацией.

Напомним, что 31 декабря в Украине началась предвыборная кампания очередных выборов президента страны. С этого дня по 3 февраля 2019 года ЦИК будет принимать документы от кандидатов в президенты. До 8 февраля включительно должна пройти регистрация кандидатов. После этого объявят окончательный и официальный список претендентов на пост главы государства.



Уже 31 марта состоится первый тур голосования за будущего президента. Официальные результаты первого тура должны сообщить до 10 апреля. Если будет принято решение о проведении второго тура, то он состоится 21 апреля.