Вибори президента України 2019: коли можна офіційно починати агітацію

Кандидат у президенти України має право починати свою передвиборчу агітацію наступного дня після його офіційної реєстрації Центральною виборчою комісією, а не після оголошення заяви про плани балотуватися на посаду.

Про це розповів гендиректор громадської організації "Комітет виборців України" Олексій Кошель у коментарі Укрінформу.

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"Із того дня, коли кандидат буде офіційно зареєстрований як кандидат у президенти України, тобто подасть свої документи в ЦВК, отримає посвідчення кандидата в президенти, на нього поширюватиметься дія чинного законодавства", – пояснив Кошель.

Тобто до того часу, поки кандидат офіційно не зареєстрований, він не має права починати передвиборчу агітацію, незважаючи на те, що він або його політична сила зробили заяву про плани взяти участь у виборчій кампанії.

Варто зауважити, що законом не передбачена відповідальність за ведення так званої дочасної агітації.

До прикладу, Володимир Зеленський у перший день виборчої кампанії, 31 грудня, оголосив, що він має намір балотуватися, і 1 січня мала місце потужна рекламна кампанія в соціальних мережах, у мережі інтернет. На таких осіб дія чинного законодавства не поширюється до того часу, поки вони не здадуть документи в ЦВК,

– зауважив гендиректор "КВУ".

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При цьому, до того часу, поки потенційний кандидат у президенти офіційно не зареєстрований, він не повинен звітувати перед ЦВК та НАЗК про витрачені гроші, зокрема на рекламну кампанію.

Тож Кошель припустив, що багато потенційних кандидатів подаватимуть документи у ЦВК в лютому, щоб мати вільний від обов’язкового звітування місяць на рекламну кампанію, яка насправді є передвиборчою агітацією.

Нагадаємо, що 31 грудня в Україні розпочалася передвиборча кампанія чергових виборів президента країни. З цього дня по 3 лютого 2019 року ЦВК прийматиме документи від кандидатів у президенти. До 8 лютого включно повинна пройти реєстрація кандидатів. Після цього оголосять остаточний і офіційний список претендентів на пост глави держави.



Вже 31 березня відбудеться перший тур голосування за майбутнього президента. Офіційні результати першого туру повинні повідомити до 10 квітня. Якщо буде прийнято рішення про проведення другого туру, то він відбудеться 21 квітня.