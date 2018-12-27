Зеленский пошёл: какие изменения могут принести люди не из политики?

Чем ближе президентские выборы, тем четче соцопросы фиксируют тенденцию: украинцы стремятся к качественным изменениям среди элиты. В частности, хотят, чтобы к власти пришли люди, не связанные с политикой. Такие, например, как Святослав Вакарчук и Владимир Зеленский, который может стать фаворитом, и уже заявил, что идет в парламент.

О возможных изменениях в политикуме, а также плюсы и минусы прихода в большую политику представителей шоу-бизнеса, – далее в материале 24 канала.

Запрос на актёров и шоуменов в политике – мировая тенденция

Как ранее писал 24 канал в материале "Политика и шоубиз: почему украинцы выбирают певцов и комиков?", украинцы очень активно обратили внимание на известных певцов, актёров и спортсменов, рейтинги которых резко пошли вверх. Особенно – Зеленского. Согласно нескольким опросам, проведенным Киевским международным институтом социологии, группой "Рейтинг" и "Социальным мониторингом", известный шоумен, руководитель студии "Квартал 95" занимает второе место – 14,6%-15, 6% среди тех, кто определился. На первом – Юлия Тимошенко, у которой 19,3%-21,2% поддержки. На третьем – Петр Порошенко – 11,6%.

А во втором туре Зеленский может победить и Юлию Тимошенко (23% против 22%), и Петра Порошенко (27,8% против 22,2%). Вакарчук однозначно выигрывает у Порошенко: 24% против 11%. Примечательно, что за несколько недель до официального начала президентской кампании (31 декабря 2018 года), Зеленский "подтянул" свои показатели с 14,6% до 15, 6%. В то же время у Тимошенко они несколько просели – до 19%. А Порошенко снова уступил место Анатолию Гриценко.

Эксперты отмечают: общество устало от монотонности, прогнозируемости нынешних политиков, жвачки – потерявшей вкус. Как отмечает аналитик Валентин Гладких, одна и та же риторика почти 28 лет. Поэтому есть желание это изменить. По его словам, должна быть динамика социальных протестов. Иначе мы сползём в феодализм, будет происходить полная деградация социальных отношений.

Председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко отмечает: значительная часть населения не доверяет политикам. Не важно, кого они представляют – власть или оппозицию. А выбор не из политиков – ограничен: Вакарчук, который до сих пор ничего не сказал, и Зеленский.



Рональд Рейган был хорошим актёром и успешным политиком

При этом политологи отмечают: в мире есть немало положительных примеров успешной политической карьеры людей не из политики. В частности, 24 канал в материале "Актёры и шоумены в политике: феномен или закономерность?" напоминает: президент США Рональд Рейган – актёр, снявшийся в более 50-ти фильмах. Президент Чехии – Вацлав Гавел, драматург, поэт и актёр, после распада социалистического лагеря вывел страну из кризиса, был нравственным авторитетом.

Сейчас граждане в разных странах голосуют за шоуменов, бросая вызов традиционным политическим элитам. В Италии партию "Пять звезд" создал аналог Зеленского – популярный комик "Беппе" Грилло – Джузеппе Пьеро. В Словении – нынешний премьер-министр Марьян Шарец – тоже бывший популярный комик.

Хватит ли у актеров и шоуменов навыков для политики?

Официально о походе в большую политику заявил только Владимир Зеленский. Правда, шоумен пока решил идти на парламентские выборы во главе партии "Слуга народа". По президентским выборам решения нет. По словам Зеленского, окончательное "да или нет" зависит от позиции его семьи.

Однако, по мнению Валентина Гладких, Зеленский в любом случае уже фаворит общественного мнения. Но даже при условии того, что он примет участие в выборах президента и не получит золото – это уже огромное достижение. Президентская кампания – трамплин для дальнейшей парламентской. Поэтому Зеленскому надо попробовать себя и заложить фундамент.

Основное преимущество Зеленского – запрос в украинском обществе на обновление и очищение политической элиты. На новое и иное. Насколько он сможет успешно этим воспользоваться, зависит от него. Конъюнктура благоприятная,

– отмечает Валентин Гладких.

В свою очередь, политолог Петр Олещук, рассказывая 24 каналу о шансах на успех на выборах людей не из политики, подчеркнул: Зеленский – не Вакарчук. Вакарчук по своему психотипу имеет претензию на статус морального авторитета, отстранённого от процесса. А Зеленский – человек действия. В большей степени ориентирован на достижение результата.



Святослав Вакарчук и Владимир Зеленский

С ним соглашается Валентин Гладких. По его словам, у Зеленского есть взгляды и видение на общественно-политические процессы. Он не один год успешно занимается бизнесом.

За образом человека на сцене мы не замечаем образ менеджера и продюсера, бизнесмена, который достаточно хорошо ориентируется в происходящем в стране. Вряд ли у Владимира Зеленского плохие представления, чем где-то у 90% политиков, которые сейчас у власти. Очевидно, он умеет разбираться в людях. А что такое опыт в политике? Врать и предавать? Так это не нужно тому, кто идет в политику, чтобы что-то изменить в стране,

– подчеркнул Гладких.

Однако, по словам Владимира Фесенко, сильное место Зеленского – его сторонники, в большей степени, с востока Украины.

Во втором туре Зеленский для избирателей на востоке будет оптимальным выбором в борьбе с кандидатами, связанными с Майданом. Зеленский не представляет и так называемый Антимайдан. Но его воспринимают не в паре противоречий: Майдан-Антимайдан,

– считает Фесенко.

У Зеленского нет команды, но против него запустят технологии

Одна из главных претензий относительно реальных возможностей новых людей в политике, в частности, Вакарчука и Зеленского – отсутствие команды. По мнению Валентина Гладких, это не такая уж большая проблема. Хотя, отмечает эксперт, на президентскую кампанию нужна одна команда, а на парламентскую – другая. Дилемма будет в выборе между ресурсными и одиозными кандидатами.

Главное, чтобы в команду Зеленского не попали одиозные и токсичные люди, которые убьют рейтинг его и политической силы. Но в Украине достаточно людей, которые имеют ресурсы, амбиции и желание что-то изменить. Которые заработали свой капитал, как и Зеленский, не в распылении госбюджета и коррупционных потоках. Он вполне может их привлечь. Надо выбрать действительно тех, кто не конъюнктурщик, и кто не хочет за его спиной залезть в большую политику. Здесь нужен практический жизненный опыт и менеджерский талант,

– убежден Гладких.

При этом Фесенко считает: всем главным фаворитам, включая Порошенко, Тимошенко, Гриценко, надо найти рецепт, как бороться с Зеленским.

Зеленский для Порошенко – конкурент в борьбе за выход во второй тур. Для Тимошенко Зеленский станет проблемой, если выйдет с ней во второй тур. У него ниже антирейтинг, – отмечает Фесенко.

По мнению Гладких, на выборах Зеленского будут пытаться дискредитировать, использовать какие-то пятна в биографии. К примеру, связь с олигархами, что он не самостоятельный, технический кандидат. Но, говорит эксперт, о связи с олигархами можно сказать о ком-либо: о Тимошенко, Порошенко, Ляшко ...



Юлия Тимошенко, Петр Порошенко и Олег Ляшко / Коллаж Информатора

Во-вторых, критика с национально-демократических позиций в вульгарном понимании. Могут вспомнить неоднозначные высказывания об Украине и тому подобное.

В-третьих, искать нюансы, связанные с бизнесом. Впрочем, отмечает он, если человек готовится к выборам, то ответы на такие вопросы имеет.

Поэтому, по убеждению Гладких, шансов на успех на выборах у человека не из политики достаточно. Гладких отмечает: смена людей в украинской политике может и не приведет к быстрым изменениям к лучшему. Но она необходима.

Отсутствие изменений людей в украинской политике гарантированно не приведет к изменениям к лучшему. Обновление, динамика – это позитив. А все разговоры о компетентности, каким будет главнокомандующим новый человек? А как Порошенко им стал? Для победы надо два таланта. Первый – нравиться избирателю, чтобы тебе доверяли и были готовы делать шаги, которых требует политический лидер. Второй – умение формировать команду. Есть основания, что у Зеленского все это есть,

– подчеркнул Валентин Гладких.

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