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      РІЗДВО ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТОМОС
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      РІЗДВО ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТОМОС

      Хто з кандидатів у президенти може завоювати голоси українців, які не визначилися

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      Третина українців не визначилася з вибором
      Третина українців не визначилася з вибором / Фото з відкритих джерел

      Теоретично на виборах президента України можуть бути несподіванки. Але сумнівно, що хтось такий вигулькне і за три місяці завоює народну любов.

      Таку думку 24 каналу висловила директор фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна.

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      Українці, які не визначилися, за кого голосувати, або зовсім не підуть на вибори, або обиратимуть серед лідерів перегонів. Поки немає когось із потенційних кандидатів, який увірветься в кампанію і завоює прихильність 25% українців, які ще не знають, за кого голосувати,
      – вважає Ірина Бекешкіна.

      За словами соціолога, друге місце в опитуваннях у Володимира Зеленського навряд чи стане таким у результаті виборів. Хіба щось трапиться з його суперниками.

      "Під час соцопитування багато хто відповідає: всі так набридли, а хоч Зеленський. Це ті, хто проти всіх. І ці люди, як правило, на вибори не ходять. По-друге, Зеленський – абсолютний фаворит серед молоді. Серед тих, кому до 30 років, він збирає 18%. У Порошенка – 8%, Тимошенко – 9%. Але явка молоді завжди нижча. Справа не тільки в мотивації, а в тому, що об’єктивно багато хто працює не за місцем реєстрації. І брати відкріпні талони молодь не буде. Але для Зеленського участь у виборах президента – гарна заявка на парламентські вибори", – зазначає Бекешкіна.

      Фахівець також додає: Юрій Бойко після розколу "Опоблоку" навряд чи тепер вийде до другого туру. Є на цьому електоральному полі Євген Мураєв і Олександр Вілкул, які забирають небагато, але, коли рахунок іде на кожен відсоток, це істотно.

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      Що стосується висунення лідера комуністів Симоненка, то він хоче нагадати, що КПУ – є, діє, бореться за інтереси народу. Не виключено, вважає Бекешкіна, що на місцях ще залишилися пенсіонерські осередки КПУ. Не зрозуміло, зазначає соціолог, чи зареєструють Симоненка. КПУ заборонили, але немає ще рішення Конституційного суду. Навіть, якщо його не зареєструють, то все одно таким чином Симоненко про себе нагадає.

      Нагадаємо, президентські вибори відбудуться 31 березня 2019 року. Згідно з опитуванням, проведеним групою "Рейтинг", чинний глава держави Петро Порошенко нині лише третій і його результат складає усього 11,1%. Це майже вдвічі менше за показники Юлії Тимошенко – 20.8%. Володимира Зеленського підтримують 13,4%.

      До ЦВК вже подали документи економіст з Броварів Володимир Ратуш, народний депутат з фракції "Блок Петра Порошенка" Сергій Каплін, екс-глава СБУ Валентин Наливайченко, голова Аграрної партії Віталій Скоцик, міський голова Львова та лідер партії "Об'єднання "Самопоміч" Андрій Садовий.

      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Володимир Зеленський Президентські вибори 2019 Юрій Бойко Юлія Тимошенко
      Джерело: 24 канал
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