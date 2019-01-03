Наливайченко: з Садовим, Тимошенко – працюватиму, але не з корупціонерами та "офшорниками"

Про свої пріоритети у політиці та причини висування кандидатом у Президенти України – у прямому ефірі 24 каналу розповів політик та лідер партії "Справедливість" Валентин Наливайченко.

Про зміну системи органів влади

– Країні потрібні молоді українці, обрані через прозорі конкурси, на посадах суддів та у інших органах влади. Безпека людей і права людей – пріоритети для мене. Люди, які не є патріотами і не є фахівцями – не повинні обіймати державні посади. Треба зламати систему і збудувати зовсім нову.

Читайте також: Трійка лідерів – Тимошенко, Порошенко, Зеленський – може змінитися: експерт про вибори 2019 року

Про співпрацю з іншими політиками

– Я готовий працювати і з Андрієм Садовим, і з Юлією Тимошенко, але йду на вибори самостійно і про об'єднання буду думати тільки після виборів. Утім, від корупціонерів та "офшорників" жодних пропозицій співпраці розглядати не буду.



Валентин Наливайченко

Про свою команду

– Олігархів у моїй команді не буде. Основа "Справедливості" – громадське середовище, організації, волонтери, медики, ветерани війни. Саме серед них є кадровий потенціал. Моїм штабом керує Руслан Колесніков із Дніпра, який очолював громадські організації на Майдані у своєму місті. Володимир Чубірко очолює "Справедливість" в Закарпатті. Анатолій Сидорук працює в Рівному, Костянтин Бєлов – в Запоріжжі. Усі вони – молоді люди з величезним потенціалом.

Хто такий Валентин Наливайченко?Екс-соратник президента Віктора Ющенка, колишній очільник Служби безпеки України. Тривалий час намагається потрапити у велику політику, але поки безуспішно. Засновник громадського об'єднання "Антикорупційний рух". Наразі очолює партію "Громадсько-політичний рух Валентина Наливайченка "Справедливість".

Про боротьбу з корупцією

– Знищення корупції потрібно розпочати саме у владі. Країна так далі не витримає, оскільки дуже багато корупціонерів та бізнесменів є нині у владі. Корупцію слід знищити раз і назавжди, і почати з президента. По-перше, потрібно зняти недоторканість з гаранта, депутатів та суддів. По-друге, запровадити прозорі конкурси на всі державні посади. По-третє, корупцію треба знищувати, жорстоко караючи за злочини та повертаючи вкрадене державі. Починаючи від Павла Лазаренка – і аж до чинного президента Петра Порошенка.