Наливайченко розповів про склад своєї команди

Валентин Наливайченко, якого висунули кандидатом на пост Президента України, сказав, що колишніх депутатів та міністрів у його команді не буде.

Про це він заявив у прямому ефірі 24 каналу.

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За його словами, олігархів також не буде, а от громадське середовище, організації, волонтери, медики, ветерани війни вони – основа "Справедливості".

Саме там є кадровий потенціал, нові, молоді люди через прозорі конкурси можуть і мають прийти до влади в Україні,

– зазначив Наливайченко.

Керує штабом кандидата на пост президента Руслан Колесніков із Дніпра. Він очолював громадські організації на Майдані у своєму місті. Володимир Чубірка очолює громадську організацію і рух "Справедливість" в Закарпатті. Анатолій Сидорук працює в Рівному, Костянтин Бєлов в Запоріжжі.

Нагадаємо, "Самопоміч" висунула Андрія Садового кандидатом в президенти. Перший тур президентських виборів 2019 відбудеться в останню неділю березня цього року. Першим офіційно зареєстрованим кандидатом став екс-міністр екології та природних ресурсів України, юрист Ігор Шевченко, який подав документи в Центральну виборчу комісію в перший день передвиборчої кампанії – 31 грудня.

Відео повного інтев'ю Валентина Наливайченка 24 каналу: