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      Наливайченко розповів про склад своєї команди

      2514 Читать новость на русском
      Валентин Наливайченко
      Валентин Наливайченко / Фото з відкритих джерел

      Валентин Наливайченко, якого висунули кандидатом на пост Президента України, сказав, що колишніх депутатів та міністрів у його команді не буде.

      Про це він заявив у прямому ефірі 24 каналу.

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      За його словами, олігархів також не буде, а от громадське середовище, організації, волонтери, медики, ветерани війни вони – основа "Справедливості".

      Саме там є кадровий потенціал, нові, молоді люди через прозорі конкурси можуть і мають прийти до влади в Україні,
      – зазначив Наливайченко.

      Керує штабом кандидата на пост президента Руслан Колесніков із Дніпра. Він очолював громадські організації на Майдані у своєму місті. Володимир Чубірка очолює громадську організацію і рух "Справедливість" в Закарпатті. Анатолій Сидорук працює в Рівному, Костянтин Бєлов в Запоріжжі.

      Нагадаємо, "Самопоміч" висунула Андрія Садового кандидатом в президенти. Перший тур президентських виборів 2019 відбудеться в останню неділю березня цього року. Першим офіційно зареєстрованим кандидатом став екс-міністр екології та природних ресурсів України, юрист Ігор Шевченко, який подав документи в Центральну виборчу комісію в перший день передвиборчої кампанії – 31 грудня.

      Відео повного інтев'ю Валентина Наливайченка 24 каналу:

       

      Теги: Новини України Новини політики Валентин Наливайченко Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
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