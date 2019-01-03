17:34
3 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Ліки для Путіна. Дволикий Бриль-Янус російської журналістики
      Вєсті Кремля
      16:40, сьогодні
      Вєсті.UA. Жир: Саакашвілі переносить столицю України. Манери Луценко
      Вєсті.UA
      18:59, 2 січня
      Безкарність, чорні реєстратори, ректори-бізнесмени та зради: найкорупційніші тренди 2018 року
      ЦРУ
      09:00, 28 грудня 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Алкоголізація, або Як спивали людей у Союзі
      Згадати все
      22:52, 28 грудня 2018
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Валентина Наливайченка висунуто кандидатом на пост президента України

      1684 Читать новость на русском
      Валентина Наливайченка висунуто кандидатом на пост президента України
      Валентина Наливайченка висунуто кандидатом на пост президента України / Фото з відкритих джерел

      Делегати всеукраїнського з'їзду партії "Громадсько-політичний Рух Валентина Наливайченка "Справедливість" сьогодні, 3 січня, одноголосно проголосували за кандидатуру свого лідера Валентина Наливайченка як кандидата на наступних виборах президента України, що відбудуться 31 березня цього року.

      Подякувавши учасникам з'їзду за довіру, Валентин Наливайченко заявив, що "йде в президенти не заради крісла, а задля людей". У своїй діяльності на посаді президента Наливайченко обіцяє спиратися лише на власний народ і на закон. 

      Усі мають бути рівними перед законом: і президент, і звичайний громадянин,
      – переконаний він. 

      Наливайченко переконаний, що "президент має бути для всіх громадян України еталоном чесності, добропорядності та некорумпованості. Президент не має права красти і брехати", – наголошує він. 

      Наливайченко відмовиться від президентського імунітету та привілеїв і одразу після обрання главою держави внесе до парламенту проект Закону про імпічмент президента. Він також обіцяє позбавити недоторканності і привілеїв народних депутатів та суддів. "Функція президента – служити людям, а не ховатися від них за стінами власної канцелярії та імунітетом", – підкреслює політик. 

      Як президент він ніколи не допустить свавілля і корупції з боку інших гілок влади,
      – заявив Наливайченко.

      Своїми першочерговими задачами на посаді глави держави кандидат у президенти України вважає відновлення миру, знищення корупції та повернення країни на шлях розвитку. Наливайченко заявив про готовність одразу після свого обрання президентом України запустити роботу Антикорупційного суду.

      Теги: Новини України Новини політики Валентин Наливайченко Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Зеленский порвал информпространство, но не вызывал доверие
      сьогодні , 17:00 Зеленский порвал информпространство, но не вызывал доверие
      Юрий Касьянов 890
      В Кремле снова врут и не краснеют
      сьогодні , 15:05 В Кремле снова врут и не краснеют
      Цві Аріелі 1761
      Цифровая утопия и антиутопия: как китайские роботы могут уничтожить человечество
      сьогодні , 13:00 Цифровая утопия и антиутопия: как китайские роботы могут уничтожить человечество
      Іван Яковина 645
      Почему Зеленеский "один из них", но не "один из нас"
      сьогодні , 12:00 Почему Зеленеский "один из них", но не "один из нас"
      Павло Шехтман 4480
      Безпечна школа: як каратимуть за цькування дітей
      сьогодні , 10:00 Безпечна школа: як каратимуть за цькування дітей
      Ірина Поліщук 1488
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Поліція скандально розгромила мітинг проти забудови і затримала активістів у Одесі: ганебні фото
       25 грудня 2018 , 22:22
      Президент запросив ОБСЄ проконтролювати дотримання режиму припинення вогню
       15 лютого 2015 , 00:37
      Відомий італійський форвард перейшов у клуб третього іспанського дивізіону
       30 серпня 2018 , 16:28
      Унікальні ЗАЗ 60-х років, що так і не побачили світ, показали на фото
       30 серпня 2018 , 18:15
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук