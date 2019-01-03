Валентина Наливайченка висунуто кандидатом на пост президента України

Делегати всеукраїнського з'їзду партії "Громадсько-політичний Рух Валентина Наливайченка "Справедливість" сьогодні, 3 січня, одноголосно проголосували за кандидатуру свого лідера Валентина Наливайченка як кандидата на наступних виборах президента України, що відбудуться 31 березня цього року.

Подякувавши учасникам з'їзду за довіру, Валентин Наливайченко заявив, що "йде в президенти не заради крісла, а задля людей". У своїй діяльності на посаді президента Наливайченко обіцяє спиратися лише на власний народ і на закон.

Усі мають бути рівними перед законом: і президент, і звичайний громадянин,

– переконаний він.

Наливайченко переконаний, що "президент має бути для всіх громадян України еталоном чесності, добропорядності та некорумпованості. Президент не має права красти і брехати", – наголошує він.

Наливайченко відмовиться від президентського імунітету та привілеїв і одразу після обрання главою держави внесе до парламенту проект Закону про імпічмент президента. Він також обіцяє позбавити недоторканності і привілеїв народних депутатів та суддів. "Функція президента – служити людям, а не ховатися від них за стінами власної канцелярії та імунітетом", – підкреслює політик.

Як президент він ніколи не допустить свавілля і корупції з боку інших гілок влади,

– заявив Наливайченко.

Своїми першочерговими задачами на посаді глави держави кандидат у президенти України вважає відновлення миру, знищення корупції та повернення країни на шлях розвитку. Наливайченко заявив про готовність одразу після свого обрання президентом України запустити роботу Антикорупційного суду.