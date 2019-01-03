Валентина Наливайченко выдвинули кандидатом на пост президента Украины

Делегаты всеукраинского съезда партии "Общественно-политическое Движение Валентина Наливайченко "Справедливость" сегодня, 3 января, единогласно проголосовали за кандидатуру своего лидера Валентина Наливайченко в качестве кандидата на следующих выборах президента Украины, которые состоятся 31 марта этого года.

Поблагодарив участников съезда за доверие, Валентин Наливайченко заявил, что "идет в президенты не ради кресла, а ради людей". В своей деятельности на посту президента Наливайченко обещает опираться только на собственный народ и на закон.

Все должны быть равны перед законом: и президент, и обычный гражданин,

– убежден он.

Наливайченко убежден, что "президент должен быть для всех граждан Украины эталоном честности, порядочности и некоррумпированности. Президент не имеет права воровать и лгать", – отмечает он.

Наливайченко откажется от президентского иммунитета и привилегий и сразу после избрания главой государства внесет в парламент проект Закона об импичменте президента. Он также обещает лишить неприкосновенности и привилегий народных депутатов и судей. "Функция президента – служить людям, а не прятаться от них за стенами собственной канцелярии и иммунитетом", – подчеркивает политик.

Как президент он никогда не допустит произвола и коррупции со стороны других ветвей власти,

– заявил Наливайченко.

Своими первоочередными задачами на посту главы государства кандидат в президенты Украины считает восстановление мира, уничтожение коррупции и возвращение страны на путь развития. Наливайченко заявил о готовности сразу после своего избрания президентом Украины запустить работу Антикоррупционного суда.