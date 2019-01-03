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      Наливайченко рассказал о составе своей команды

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      Валентин Наливайченко
      Валентин Наливайченко / Фото из открытых источников

      Валентин Наливайченко, которого выдвинули кандидатом на пост Президента Украины, сказал, что бывших депутатов и министров в его команде не будет.

      Об этом он заявил в прямом эфире 24 канала.

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      По его словам, олигархов также не будет, а вот общественную среду, организации, волонтеры, медики, ветераны войны – они основа "Справедливости".

      Именно там есть кадровый потенциал, новые, молодые люди через прозрачные конкурсы могут и должны прийти к власти в Украине,
      – отметил Наливайченко.

      Руководит штабом кандидата на пост президента Руслан Колесников из Днепра. Он возглавлял общественные организации на Майдане в своем городе. Владимир Чубирко возглавляет общественную организацию и движение "Справедливость" в Закарпатье. Анатолий Сидорук работает в Ровно, Константин Белов в Запорожье.

      Напомним, "Самопомич" выдвинула Андрея Садового кандидатом в президенты. Первый тур президентских выборов 2019 состоится в последнее воскресенье марта этого года. Первым официально зарегистрированным кандидатом стал экс-министр экологии и природных ресурсов Украины, юрист Игорь Шевченко, который подал документы в Центральную избирательную комиссию в первый день предвыборной кампании – 31 декабря.

      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Валентин Наливайченко
      Источник: 24 канал
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