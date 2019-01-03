Валентин Наливайченко прокоментував, чому йде в Президенти України

Рух "Справедливість" 3 січня одноголосно проголосували за кандидатуру свого лідера Валентина Наливайченка як кандидата на президентський виборах 2019. Він одразу подав документи до Центральної виборчої комісії та пройшов реєстрацію. Тепер протягом 5 діб ЦВК має відповісти.

Про це він повідомив у прямому ефірі 24 каналу.

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Наливайченко розповів, що рух "Справедливість", який і висунув його кандидатом у Президенти України, останні півроку збирав кошти прозорим шляхом, що було перевірено в НАЗК, для застави у ЦВК.

Є один спосіб підняти свій рейтинг. Нині розпочинається президентська компанія, більш ніж половина громадян ще не визначилися, тому саме з цими людьми можна попрацювати. Я, на відміну від інших кандидатів, за останні півроку вже підготував і представив по всій країні, від Ужгорода до Донецької області, план відновлення миру, деокупації України і – найголовніше для мене – знищення корупції,

– наголосив Наливайченко.

За його словами, знищення корупції потрібно розпочати саме у владі, країна так далі не витримає, оскільки дуже багато корупціонерів та бізнесменів є нині у владі.

Наливайченко також відповів, як побороти корупцію. "Знищити раз і назавжди, і почати з президента. По-перше, потрібно зняти недоторканість з президента, депутатів та суддів. По-друге, запровадити прозорі конкурси на всі державні посади. По-третє, корупцію треба знищити, жорстоко караючи при цьому, та повернути вкрадене, починаючи від Павла Лазаренка до чинного президента Петра Порошенка", – додав він.

Настав час повернути бюджет України. Ось з такою рішучістю я і йду. Найбільше моє бажання – це підтримка і довіра людей. Мене крісло не цікавить. Я був і знаю, що таке бути одним проти цілої системи. Тому мене цікавить довіра людей та діяльність на цій посаді,

– сказав Наливайченко.

Хто такий Валентин Наливайченко? Екс-соратник президента Віктора Ющенка, колишній очільник Служби безпеки України. Тривалий час намагається потрапити у велику політику, але поки безуспішно. Засновник громадського об'єднання "Антикорупційний рух". Наразі очолює партію "Громадсько-політичний рух Валентина Наливайченка "Справедливість".