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      Валентин Наливайченко прокомментировал, почему идет в Президенты Украины

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      Валентин Наливайченко
      Валентин Наливайченко / 24 канал

      Движение "Справедливость" 3 января единогласно проголосовало за кандидатуру своего лидера Валентина Наливайченко в качестве кандидата на президентский выборах 2019. Он сразу подал документы в Центральную избирательную комиссию и прошел регистрацию. Теперь в течение 5 суток ЦИК должен ответить.

      Об этом он сообщил в прямом эфире 24 канала.

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      Наливайченко рассказал, что движение "Справедливость", который и выдвинул его кандидатом в Президенты Украины, последние полгода собирал средства прозрачным путем, что было проверено в НАПК, для залога в ЦИК.

      Есть один способ поднять свой рейтинг. Сейчас начинается президентская компания, более половины граждан еще не определились, поэтому именно с этими людьми можно поработать. Я, в отличие от других кандидатов, за последние полгода уже подготовил и представил по всей стране, от Ужгорода до Донецкой области, план восстановления мира, деоккупации Украины и – самое главное для меня – уничтожение коррупции,
      – отметил Наливайченко.

      По его словам, уничтожение коррупции нужно начать именно во власти, страна так далее не выдержит, поскольку очень много коррупционеров и бизнесменов сейчас во власти.

      Наливайченко также ответил, как побороть коррупцию. "Уничтожить раз и навсегда, и начать с президента. Во-первых, нужно снять неприкосновенность с президента, депутатов и судей. Во-вторых, ввести прозрачные конкурсы на все государственные должности. В-третьих, коррупцию надо уничтожить, жестоко наказывая при этом, и вернуть украденное, начиная от Павла Лазаренко до действующего президента Петра Порошенко", – добавил он.

      Пришло время вернуть бюджет Украины. Вот с такой решительностью я и иду. Самое большое мое желание – это поддержка и доверие людей. Меня кресло не интересует. Я был и знаю, что такое быть одним против целой системы. Поэтому меня интересует доверие людей и деятельность на этом посту,
      – сказал Наливайченко.

      Кто такой Валентин Наливайченко?
      Экс-соратник президента Виктора Ющенко, бывший глава Службы безопасности Украины. Долгое время пытается попасть в большую политику, но пока безуспешно. Основатель общественного объединения "Антикоррупционное движение". Сейчас возглавляет партию "Общественно-политическое движение Валентина Наливайченко "Справедливость".

      Теги: Новости политики Новости Украины Валентин Наливайченко Выборы Президента 2019
      Источник: 24 канал
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