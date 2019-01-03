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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      Критерій один: тільки патріоти і фахівці повинні обіймати державні посади, – Наливайченко

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      Валентин Наливайченко
      Валентин Наливайченко / Фото з відкритих джерел

      Чинну систему побудови усіх органів влади потрібно зламати і побудувати зовсім нову.

      Таку позицію у прямому ефірі 24 каналу висловив політик та кандидат у Президенти України Валентин Наливайченко.

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      За його словами, країні потрібні молоді українці, обрані через прозорі конкурси, на посадах суддів та у інших органах влади.

      Безпека людей і права людей – пріоритети для мене. Люди, які не є патріотами і не є фахівцями – не повинні обіймати державні посади. Треба зламати систему і збудувати зовсім нову,
      – наголосив Наливайченко.

      Він також зауважив, що готовий працювати і з Андрієм Садовим, і з Юлією Тимошенко, але йде на вибори самостійно і про об'єднання буде думати тільки після виборів. Утім, від корупціонерів та "офшорників" жодних пропозицій співпраці розглядати не буде.

      Нагадаємо, у четвер, 3 січня, делегати всеукраїнського з'їзду партії "Громадсько-політичний Рух Валентина Наливайченка "Справедливість" одноголосно проголосували за кандидатуру свого лідера Валентина Наливайченка як кандидата на наступних виборах президента України, що відбудуться 31 березня 2019 року.

      Відео повного інтерв'ю Валентина Наливайченка 24 каналу:

       

      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Валентин Наливайченко Андрій Садовий Юлія Тимошенко
      Джерело: 24 канал
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