Критерий один: только патриоты и специалисты должны занимать госдолжности, – Наливайченко

Действующую систему построения всех органов власти нужно сломать и построить совершенно новую.

Такую позицию в прямом эфире 24 каналу высказал политик и кандидат в Президенты Украины Валентин Наливайченко.

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По его словам, стране нужны молодые украинцы, избранные через прозрачные конкурсы, на должностях судей и в других органах власти.

Безопасность людей и права людей – приоритеты для меня. Люди, которые не являются патриотами и не являются специалистами – не должны занимать государственные должности. Надо сломать систему и построить совершенно новую,

– подчеркнул Наливайченко.

Он также отметил, что готов работать и с Андреем Садовым, и с Юлией Тимошенко, но идет на выборы самостоятельно и об объединении будет думать только после выборов. Впрочем, от коррупционеров и "оффшорников" никаких предложений сотрудничества рассматривать не будет.

Напомним, в четверг, 3 января, делегаты всеукраинского съезда партии "Общественно-политическое Движение Валентина Наливайченко "Справедливость" единогласно проголосовали за кандидатуру своего лидера Валентина Наливайченко в качестве кандидата на следующих выборах президента Украины, которые состоятся 31 марта 2019 года.

Видео полного интервью Валентина Наливайченко 24 каналу: