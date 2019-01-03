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      ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
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      ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Андрій Садовий – загроза олігархату номер один в Україні, – Семенуха

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      На перший президентських виборах 1991 проголосували за представника партноменклатури Леоніда Кравчука, а не за В'ячеслава Чорновола, про якого повірили комуністичним байкам. Можливо, Чорновіл не був би хорошим президентом, але за нього відкрилося б "вікно можливостей". У 2004 році зробили ілюзію вибору, бо у помаранчевій команді реальну владу мали олігархи. У 2015 українці просто обрали олігарха.

      Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів народний депутат та член політради партії "Самопоміч" Роман Семенуха.

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      За його словами, олігархи, без сумніву – розумні люди, але вони 27 років вичавлювали Україну. І зараз вони через фейкову інформацію у ЗМІ знову створюють ілюзію, що в українців нема вибору, як між Тимошенко і Порошенком. 

      Українці у мирний і конституційний спосіб змінити владу. І президентом повинен стати Андрій Садовий – людина, яка не скорилася жодному олігарху. Садовий – це загроза олігархату номер один!
      – наголосив Роман Семенуха.

      "Союзниками Садового і "Самопопочі" є українські люди, громадяни України. Адже мільйони їх розуміють, що зміни потрібні", – підсумував Семенуха.

      Нагадаємо, політична партія "Об'єднання "Самопоміч" визначилась із своїм кандидатом на посаду Президента України. Ним став міський голова Львова Андрій Садовий.

      Теги: Андрій Садовий Новини України Новини політики Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
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