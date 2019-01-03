Андрій Садовий – загроза олігархату номер один в Україні, – Семенуха

На перший президентських виборах 1991 проголосували за представника партноменклатури Леоніда Кравчука, а не за В'ячеслава Чорновола, про якого повірили комуністичним байкам. Можливо, Чорновіл не був би хорошим президентом, але за нього відкрилося б "вікно можливостей". У 2004 році зробили ілюзію вибору, бо у помаранчевій команді реальну владу мали олігархи. У 2015 українці просто обрали олігарха.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів народний депутат та член політради партії "Самопоміч" Роман Семенуха.

Читайте також: В Україні стартувала президентська виборча кампанія: хто прагне керувати країною

За його словами, олігархи, без сумніву – розумні люди, але вони 27 років вичавлювали Україну. І зараз вони через фейкову інформацію у ЗМІ знову створюють ілюзію, що в українців нема вибору, як між Тимошенко і Порошенком.

Українці у мирний і конституційний спосіб змінити владу. І президентом повинен стати Андрій Садовий – людина, яка не скорилася жодному олігарху. Садовий – це загроза олігархату номер один!

– наголосив Роман Семенуха.

"Союзниками Садового і "Самопопочі" є українські люди, громадяни України. Адже мільйони їх розуміють, що зміни потрібні", – підсумував Семенуха.

Нагадаємо, політична партія "Об'єднання "Самопоміч" визначилась із своїм кандидатом на посаду Президента України. Ним став міський голова Львова Андрій Садовий.