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      Андрей Садовый – угроза олигархата номер один в Украине, – Семенуха

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      На первый президентских выборах 1991 проголосовали за представителя партноменклатуры Леонида Кравчука, а не за Вячеслава Черновола, о котором ходили коммунистические байки. Возможно, Черновол не был бы хорошим президентом, но при него открылось "окно возможностей". В 2004 году сделали иллюзию выбора, потому что в оранжевой команде власть имели олигархи. В 2015 украинцы просто выбрали олигарха.

      Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал народный депутат и член политсовета партии "Самопомич" Роман Семенуха.

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      По его словам, олигархи, без сомнения, умные люди, но они 27 лет выжимали Украину. И сейчас они через фейкову информацию в СМИ вновь создают иллюзию, что у украинцев нет выбора, как между Тимошенко и Порошенко.

      Украинцы могутмирным и конституционным способом изменить власть. И президентом должен стать Андрей Садовый – человек, который не покорился ни одному олигарху. Садовый – это угроза олигархата номер один!
      – отметил Роман Семенуха.

      "Союзниками Садового и "Самопопочи" являются украинские люди, граждане Украины. Ведь миллионы их понимают, что изменения нужны", – подытожил Семенуха.

      Напомним, политическая партия "Объединение "Самопомич" определилась со своим кандидатом на должность Президента Украины. Им стал городской голова Львова Андрей Садовый.

      Теги: Андрей Садовой Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019
      Источник: 24 канал
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