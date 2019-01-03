Андрей Садовый – угроза олигархата номер один в Украине, – Семенуха

На первый президентских выборах 1991 проголосовали за представителя партноменклатуры Леонида Кравчука, а не за Вячеслава Черновола, о котором ходили коммунистические байки. Возможно, Черновол не был бы хорошим президентом, но при него открылось "окно возможностей". В 2004 году сделали иллюзию выбора, потому что в оранжевой команде власть имели олигархи. В 2015 украинцы просто выбрали олигарха.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал народный депутат и член политсовета партии "Самопомич" Роман Семенуха.

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По его словам, олигархи, без сомнения, умные люди, но они 27 лет выжимали Украину. И сейчас они через фейкову информацию в СМИ вновь создают иллюзию, что у украинцев нет выбора, как между Тимошенко и Порошенко.

Украинцы могутмирным и конституционным способом изменить власть. И президентом должен стать Андрей Садовый – человек, который не покорился ни одному олигарху. Садовый – это угроза олигархата номер один!

– отметил Роман Семенуха.

"Союзниками Садового и "Самопопочи" являются украинские люди, граждане Украины. Ведь миллионы их понимают, что изменения нужны", – подытожил Семенуха.

Напомним, политическая партия "Объединение "Самопомич" определилась со своим кандидатом на должность Президента Украины. Им стал городской голова Львова Андрей Садовый.