В Украине стартовала президентская избирательная кампания: кто хочет управлять страной

В Украине официально стартовала президентская избирательная кампания. С 31 декабря 2018 года те, кто стремятся управлять страной следующие пять лет, могут подавать документы в Центральную избирательную комиссию.

Главные требования к кандидатам: возраст – не менее 35 лет, владение государственным языком и проживание в Украине на протяжении последних 10 лет до дня выборов. А еще нужно внести залог в размере 2,5 миллиона гривен.

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Еще до регистрации документов журналисты 24 канала насчитали более полусотни потенциальных кандидатов в президенты Украины. Правые с левыми лозунгами и социалисты – с правыми. Даже, обвиняемые в коррупции чиновники. На этих выборах кандидаты в президенты – на любой вкус.

Тех, кто хотя бы раз заявлял или намекал, что планирует баллотироваться, более трехсот. Однако лишь нескольким из них прогнозируют возможность выйти во второй тур. Интересно, что в социологических рейтингах лидировали те, кто публично даже не признавал, что собирается идти в президенты.



Владимир Зеленский и Святослав Вакарчук

Оба шоумена, Святослав Вакарчук и Владимир Зеленский, несколько раз становились вторыми в соцопросах. По самым свежим рейтингам лидера гонки Юлию Тимошенко настигает именно Зеленский. Он уже успел дать интервью, что бы делал на посту президента. И его идею, провести переговоры с Путиным, политологи забраковали.

У Зеленского политической позиции нет. Это позиция, которую он лично называет общечеловеческой: "война – это плохо, я не говорю, что война – это хорошо". Но там нет абсолютного понимания, что делать с этой войной и почему эта война возникла,

– убежден политтехнолог Сергей Гайдай.

Эксперты объясняют: причина того, что артисты имеют такие высокие рейтинги – недоверие людей к политикам. "Это спрос не столько на шоуменов, как на неполитиков. 60% людей заявили, что они хотят видеть новых лидеров", – рассказала социолог группы Демократические инициативы Ирина Бекешкина.

В то же время последние полгода в социологических опросах лидирует опытный политик Юлия Тимошенко. Она в нынешних гонках сделала ставку на социальную составляющую. Например, обещает вдвое снизить цены на газ для населения. Чтобы рассказать об этом людям Тимошенко потратила рекордную сумму на наружную рекламу. Соцсети и Youtube тоже заполонили ролики лидера БЮТ.



Юлия Тимошенко

Интересно, что свою приверженность лидерам рейтингов – и Тимошенко, и Зеленскому – высказывал Игорь Коломойский. Собственно, всем известно, что артист работает в холдинге олигарха, а Тимошенко с ним время от времени видится. В то же время, поддерживает она контакт и с другим олигархом – Виктором Пинчуком.

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Двое других кандидатов, Анатолий Гриценко и Андрей Садовый, свою предвыборную программу начали еще полгода назад: с лозунгами "Честных больше" и "Следующий". Гриценко предлагал Садовому объединиться, чтобы выдвинуть единую кандидатуру от обеих политических сил. Однако дальше разговоров дело не пошло.



Анатолий Гриценко и Андрей Садовый

А вот экс-регионалы наоборот раскалываются. От них, как минимум три кандидата: Юрий Бойко, в команде с которым кум Путина Виктор Медведчук, Евгений Мураев, который от их команды откололся и Александр Вилкул, за которым стоит олигарх Ринат Ахметов. Их лозунги почти идентичны – мир, но путем капитуляции.

Конечно, еще раз попытать удачу собрался действующий президент Украины Петр Порошенко. Его основные лозунги – "Армия, Вера, Язык". Между прочим, объединение украинской церкви уже принесло ему дивиденды. Социолог Ирина Бекешкина отметила, что рост его рейтинга от 8 до 12% связан именно с будущим предоставлением Томоса.



Петр Порошенко

Но даже несмотря на это Петр Порошенко возглавляет список антирейтинга народной любви, хотя на предыдущих выборах впервые в истории Украины победил в первом туре с результатом 54%.

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А уже 31 марта 2019 года украинцы решат, кому из кандидатов в президенты следующие пять лет управлять страной.