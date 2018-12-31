В чем преимущество предвыборного периода: мнение эксперта

Сложно говорить о прогнозах на 2019 год. Это год выборов в Украине. Но год будет сложным, динамичным, агрессивным и насыщенным на события.

Об этом 24 канала рассказал директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк.

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По мнению эксперта, в экономическом плане особых колебаний и потрясений не будет. Премьер Гройсман закрыл вопрос получения транша МВФ и проблемы с субсидиями на газ для населения. При этом, считает Давидюк, в связи с президентской и парламентской избирательными кампаниями реформ, скорее всего, не будет. Сомнительно, что заработает Антикоррупционный суд. Будут обещания власти и критика оппозиции.

Хотя предвыборный период – лучший для протягивания решений, которые не реалистично принять между кампаниями. Все депутаты хотят поехать на округ и рассказать избирателям, за что они голосовали. Но так ли всё произойдет – есть сомнения. К тому же у Порошенко есть манера: проголосовать за реформу, поставить галочку, но закон потом не вступает в действие по разным причинам. И Антикоррупционный суд – яркий пример. Где приговоры коррупционерам? За четыре года кто-то был посажен на реальные сроки? Никого. А сколько обещали осудить? Всех. И при этом, бывший "беркутовец" Руслан Цикалюк, который разгонял Евромайдан, возглавил новую полицию. Вот весь итог,

– отмечает Николай Давидюк.

Напомним, президентские выборы состоятся 31 марта 2019 года. Согласно опросу, проведенному группой "Рейтинг", Петр Порошенко сегодня только третий и его результат составляет всего 11,1%. Это почти вдвое меньше показателей Юлии Тимошенко – 20.8%. Владимира Зеленского поддерживают 13,4%.