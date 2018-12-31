У чому перевага передвиборчого періоду: думка експерта

Складно говорити про прогнози на 2019 рік. Це рік виборів в Україні. Але рік буде складним, динамічним, брутальним і насиченим на події.

Про це 24 каналу розповів директор аналітичного центру "Політика" Микола Давидюк.

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На думку експерта, в економічному плані якихось особливих коливань і потрясінь не буде. Прем’єр Гройсман закрив питання отримання траншу МВФ і проблеми із субсидіями на газ для населення. При цьому, вважає Давидюк, у зв’язку із президентською і парламентською виборчими кампаніями реформ, швидше за все, не буде. Сумнівно, що запрацює Антикорупційний суд. Будуть обіцянки влади і критика опозиції.

Хоча передвиборчий період – найкращий для протягнення рішень, які не реалістично прийняти між кампаніями. Всі депутати хочуть поїхати на округ і розказати виборцям, за що вони голосували. Але чи так станеться – є сумніви. До того ж є манера Порошенка: проголосувати за реформу, поставити галочку, але закон потім не вступає в дію з різних причин. І Антикорупційний суд – яскравий приклад. Де вироки корупціонерам? За чотири роки кого було ув’язнено на реальні терміни? Нікого. А скількох обіцяли засудити? Всіх. І при цьому, колишній "беркутівець" Руслан Цикалюк, що розганяв Євромайдан, очолив нову поліцію. Ось весь підсумок,

– наголошує Микола Давидюк.

Нагадаємо, президентські вибори відбудуться 31 березня 2019 року. Згідно з опитуванням, проведеним групою "Рейтинг", Петро Порошенко нині лише третій і його результат складає усього 11,1%. Це майже вдвічі менше за показники Юлії Тимошенко – 20.8%. Володимира Зеленського підтримують 13,4%.