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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      В Україні стартувала президентська виборча кампанія: хто прагне керувати країною

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      В Україні офіційно стартувала президентська виборча кампанія. Від 31 грудня 2018 року ті, хто прагнуть керувати країною наступні п'ять років, можуть подавати документи у Центральну виборчу комісію.

      Головні вимоги до кандидатів: вік – не менше, ніж 35 років, володіння державною мовою й проживання в Україні впродовж останніх 10 років до дня виборів. А ще потрібно внести заставу у розмірі 2,5 мільйони гривень.

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      Ще до реєстрації документів журналісти 24 каналу нарахували понад півсотні потенційних кандидатів у президенти України. Праворадикали з лівими гаслами й соціалісти – з правими. Навіть, обвинувачені в корупції високопосадовці. На цих виборах кандидати у президенти – на будь-який смак.

      Тих, хто хоча б раз заявляв або натякав, що планує балотуватися, понад три сотні. Проте лише декільком з них прогнозують можливість вийти у другий тур. Цікаво, що у соціологічних рейтингах лідирували ті, хто публічно навіть не визнавали, що збираються йти в президенти. 

      Володимир Зеленський та Святослав Вакарчук
      Володимир Зеленський та Святослав Вакарчук

      Обидва шоумени, Святослав Вакарчук та Володимир Зеленський, декілька разів ставали другими у соцопитуваннях. За найсвіжішими рейтингами лідерку перегонів Юлію Тимошенко наздоганяє саме Зеленський. Він уже встиг дати інтерв'ю, щоб робив би на посаді президента. Та його ідею, провести переговори з Путіним, політологи забракували.

      В Зеленського політичної позиції немає. Це позиція, яку він особисто називає загальнолюдською: "війна – це погано, я не кажу, що війна – це добре". Але ж там немає абсолютного розуміння, що робити з цією війною та чому ця війна виникла,
      – переконаний політтехнолог Сергій Гайдай.

      Експерти пояснюють: причина того, що артисти мають такі високі рейтинги – недовіра людей до політиків. "Це попит не стільки на шоуменів, як на неполітиків. 60% людей заявили, що вони хочуть бачити нових лідерів", – розповіла соціолог групи Демократичні ініціативи Ірина Бекешкіна.

      Водночас останні півроку у соціологічних опитуваннях лідирує досвідчений політик Юлія Тимошенко. Вона у теперішніх перегонах зробила ставку на соціальну складову. Наприклад, обіцяє вдвічі знизити ціни на газ для населення. Аби розповісти про це людям Тимошенко витратила рекордну суму на зовнішню рекламу. Соцмережі та Youtube теж заполонили ролики лідерки БЮТ.

      Юлія Тимошенко
      Юлія Тимошенко

      Цікаво, що свою прихильність лідерам рейтингів – і Тимошенко, й Зеленському – висловлював Ігор Коломойський. Власне, усім відомо, що артист працює в холдингу олігарха, а Тимошенко з ним час від часу бачиться. Водночас, підтримує вона контакт й з іншим олігархом – Віктором Пінчуком.

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      Двоє інших кандидатів, Анатолій Гриценко та Андрій Садовий, свою передвиборчу програму почали ще пів року тому: з гаслами "Чесних більше" та "Наступний". Гриценко пропонував Садовому об'єднатися, щоб висунути єдину кандидатуру від обох політичних сил. Проте далі розмов справа не пішла.

      Анатолій Гриценко та Андрій Садовий
      Анатолій Гриценко та Андрій Садовий

      А от екс-регіонали навпаки розколюються. Від них є, як мінімум три кандидати: Юрій Бойко, в команді з яким кум Путіна Віктор Медведчук, Євген Мураєв, який від їхньої команди відколовся та Олександр Вілкул, за яким стоїть олігарх Рінат Ахметов. Їхні гасла майже ідентичні – мир, але шляхом капітуляції.

      Звичайно, ще раз спробувати удачу зібрався чинний президент України Петро Порошенко. Його основні гасла – "Армія, Віра, Мова". Між іншим, об'єднання української церкви вже принесло йому дивіденди. Соціолог Ірина Бекешкіна зазначила, що зростання його рейтингу від 8 до 12 % пов'язане саме з майбутнім наданням Томосу.

      Петро Порошенко
      Петро Порошенко

      Та навіть попри це Петро Порошенко очолює список антирейтингу народної любові, хоч на попередніх виборах вперше в історії України переміг у першому турі з результатом 54%.

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      А вже 31 березня 2019 року українці вирішать, кому з кандидатів у президенти наступних п'ять років управляти країною. 

      Автор: Анна Калюжна
      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Юлія Тимошенко Анатолій Гриценко Андрій Садовий Святослав Вакарчук Володимир Зеленський Петро Порошенко Олександр Вілкул Юрій Бойко Євгеній Мураєв
      Джерело: 24 канал
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