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      РОЖДЕСТВО ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТОМОС

      Кто из кандидатов в президенты может завоевать голоса украинцев, которые не определились

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      Треть украинцев не определилась с выбором
      Треть украинцев не определилась с выбором / Фото из открытых источников

      Теоретически на выборах президента Украины могут быть неожиданности. Но сомнительно, что кто-то такой вынырнет и за три месяца завоюет народную любовь.

      Такое мнение 24 каналу выразила директор фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина.

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      Украинцы, которые не определились, за кого голосовать, или вовсе не пойдут на выборы, или будут выбирать среди лидеров гонки. Пока нет кого-то из потенциальных кандидатов, который ворвется в кампанию и завоюет благосклонность 25% украинцев, которые еще не знают, за кого голосовать,
      – считает Ирина Бекешкина.

      По словам социолога, второе место в опросах у Владимира Зеленского вряд ли станет таковым в результате выборов. Разве что-то случится с его соперниками.

      "Во время соцопроса многие отвечает: все так надоели, а хоть Зеленский. Это те, кто против всех. И эти люди, как правило, на выборы не ходят. Во-вторых, Зеленский – абсолютный фаворит среди молодежи. Среди тех, кому до 30 лет, он собирает 18%. У Порошенко – 8%, Тимошенко – 9%. Но явка молодежи всегда ниже. Дело не только в мотивации, а в том, что объективно многие работают не по месту регистрации. И брать открепительные талоны молодежь не будет. Но для Зеленского участие в выборах президента – хорошая заявка на парламентские выборы", – отмечает Бекешкина.

      Специалист также добавляет: Юрий Бойко после раскола "Оппоблока" вряд ли теперь выйдет во второй тур. Есть на этом электоральном поле Евгений Мураев и Александр Вилкул, которые забирают немного, но, когда счет идет на каждый процент, это существенно.

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      Что касается выдвижения лидера коммунистов Симоненко, то он хочет напомнить, что КПУ – есть, действует, борется за интересы народа. Не исключено, считает Бекешкина, что на местах еще остались пенсионерские ячейки КПУ. Непонятно, отмечает социолог, зарегистрируют ли Симоненко. КПУ запретили, но нет еще решения Конституционного суда. Даже если его не зарегистрируют, то все равно таким образом Симоненко о себе напомнит.

      Напомним, президентские выборы состоятся 31 марта 2019 года. Согласно опросу, проведенному группой "Рейтинг", действующий глава государства Петр Порошенко сейчас только третий и его результат составляет всего 11,1%. Это почти вдвое меньше показателей Юлии Тимошенко – 20,8%. Владимира Зеленского поддерживают 13,4%.

      В ЦИК уже подали документы экономист из Броваров Владимир Ратуш, народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Каплин, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, председатель Аграрной партии Виталий Скоцик, мэр Львова и лидер партии "Объединение "Самопомич" Андрей Садовый.

      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Владимир Зеленский Выборы Президента 2019 Юлия Тимошенко Юрий Бойко
      Источник: 24 канал
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