ЦИК зарегистрировала новых кандидатов в президенты: 5 человек соревнуются за высшую должность

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала новых кандидатов в президент. Следовательно, в предвыборную гонку официально вошли лидер «Самопомочи» и мэр Львова Андрей Садовый, бывший глава СБУ и председатель общественно-политического движения «Справедливость» Валентин Наливайченко, лидер Социал-демократической партии Сергей Каплин и самовыдвиженец Виталий Скоцик.

Соответствующее решение комиссия приняла во время заседания 8 января.

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8 января состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии, которое провела ее председатель Татьяна Слипачук. В комиссию 3 января 2019 года поступили документы для регистрации кандидатов на пост Президента Украины на очередных выборах от Сергея Каплина, Валентина Наливайченко и Андрея Садового: все они были выдвинуты на съездах политических партий. В тот же день в комиссию гражданин Украины Виталий Скоцик лично подал заявление о самовыдвижении кандидатом на пост Президента Украины вместе с приложенными документами для регистрации. Рассмотрев указанные документы, комиссия установила их соответствие требованиям Закона Украины "О выборах Президента Украины" и зарегистрировала четырех кандидатов на пост президента,

– рассказали в ЦИК.

Итак, уже зарегистрированы пять кандидатов в президенты Украины на выборах, которые состоятся 31 марта.

Напомним, с 31 декабря по сегодняшний день в ЦИК уже подали документы 6 человек: экономист из Броваров Владимир Ратуш, народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" и лидер СДП Сергей Каплин, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, председатель Аграрной партии Виталий Скоцик, мэр Львова и лидер партии "Объединение "Самопомич" Андрей Садовый.



4 января ЦИК зарегистрировала первого кандидата – им оказался бывший министр экологии и природных ресурсов (2014-2015) Игорь Шевченко. Также в тот же день комиссия выдала и первый отказ – случилось это в сторону Ратуша, ибо тот неправильно подготовил документы.