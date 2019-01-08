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      ЦИК зарегистрировала новых кандидатов в президенты: 5 человек соревнуются за высшую должность

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      ЦИК зарегистрировала кандидатами в президенты Каплина, Садового и Наливайченко
      ЦИК зарегистрировала кандидатами в президенты Каплина, Садового и Наливайченко / Коллаж 24 канал

      Центральная избирательная комиссия зарегистрировала новых кандидатов в президент. Следовательно, в предвыборную гонку официально вошли лидер «Самопомочи» и мэр Львова Андрей Садовый, бывший глава СБУ и председатель общественно-политического движения «Справедливость» Валентин Наливайченко, лидер Социал-демократической партии Сергей Каплин и самовыдвиженец Виталий Скоцик.

      Соответствующее решение комиссия приняла во время заседания 8 января.

      Читайте также: Список кандидатов в Президенты Украины: кто подал документы в ЦИК

      8 января состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии, которое провела ее председатель Татьяна Слипачук. В комиссию 3 января 2019 года поступили документы для регистрации кандидатов на пост Президента Украины на очередных выборах от Сергея Каплина, Валентина Наливайченко и Андрея Садового: все они были выдвинуты на съездах политических партий. В тот же день в комиссию гражданин Украины Виталий Скоцик лично подал заявление о самовыдвижении кандидатом на пост Президента Украины вместе с приложенными документами для регистрации. Рассмотрев указанные документы, комиссия установила их соответствие требованиям Закона Украины "О выборах Президента Украины" и зарегистрировала четырех кандидатов на пост президента,
      – рассказали в ЦИК.

      Итак, уже зарегистрированы пять кандидатов в президенты Украины на выборах, которые состоятся 31 марта.

      Напомним, с 31 декабря по сегодняшний день в ЦИК уже подали документы 6 человек: экономист из Броваров Владимир Ратуш, народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" и лидер СДП Сергей Каплин, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, председатель Аграрной партии Виталий Скоцик, мэр Львова и лидер партии "Объединение "Самопомич" Андрей Садовый.

      4 января ЦИК зарегистрировала первого кандидата – им оказался бывший министр экологии и природных ресурсов (2014-2015) Игорь Шевченко. Также в тот же день комиссия выдала и первый отказ – случилось это в сторону Ратуша, ибо тот неправильно подготовил документы.

      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ-2019: МАТЕРИАЛЫ 24 КАНАЛА
      Теги: Андрей Садовой Выборы Президента 2019 Новости Украины Новости политики ЦИК Виталий Скоцик Сергей Каплин Валентин Наливайченко Президент Украины
      Источник: 24 Канал
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