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      Кто будет оптимальным президентом Украины?

      428 Читати новину українською
      В Украине началась президентская кампания
      В Украине началась президентская кампания / Фото из открытых источников

      Изменения в Украине после выборов будут зависеть от того, на что ориентированы наши граждане. На то, что нынешние политики плохие и надо найти лучших и более профессиональных? Или на то, что эти плохие и просто найти других? Вопрос, какие эти другие, какой у них опыт.

      Об этом 24 каналу рассказал директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк.

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      По словам эксперта, уровень политической дискуссии очень снизился: дешево-популистская, несистемная, неинтеллектуальная, экономически не просчитанная. Большинство кандидатов в президенты, отмечает Давидюк, не позиционирует себя ни правыми, ни левыми, ни либералами. Ни один не говорит, какой первый закон инициирует при условии победы.

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      К примеру, Анатолий Гриценко и Юлия Тимошенко будто объединяют вокруг себя единомышленников. Хотя на самом деле Тимошенко собирает всех: бывших регионалов, социал-демократов, тех, кто когда-то поддерживал Ющенко. Но это, подчеркивает политолог, имитация объединения, чтобы прийти к власти.

      Надо, чтобы президентские выборы выиграл тот, кто будет заложником плана действий объединений команды и общества, которое ждет реформ, перемен, экономического роста. Потому что несколько больших групп, внутренних и внешних (России), будут делать все, чтобы перевернуть всю политическую карту на выборах. В этом риски и опасность, но и возможности. Выбрать новых, очиститься, и получить за несколько лет результат. Нужно не говорить, что все плохо, а демонтировать то, что не устраивает, и поставить то, что нравится, навязав политикам свой план. Общество – заказчик программ политиков,
      – подчеркнул Николай Давидюк.

      Напомним, президентские выборы состоятся 31 марта 2019 года. Согласно опросу, проведенному группой "Рейтинг", Петр Порошенко сейчас только третий и его результат составляет всего 11,1%. Это почти вдвое меньше показателей Юлии Тимошенко – 20.8%. Владимира Зеленского поддерживают 13,4%.

      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Юлия Тимошенко Петр Порошенко Анатолий Гриценко
      Источник: 24 канал
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