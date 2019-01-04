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      укр
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Хто буде оптимальним президентом України?

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      В Україні розпочалася президентська кампанія
      В Україні розпочалася президентська кампанія / Фото з відкритих джерел

      Зміни в Україні після виборів залежатимуть від того, на що орієнтовані наші громадяни. На те, що нинішні політики погані і треба знайти кращих і більш професійних? Чи на те, що ці погані і знайти просто інших? Питання, які ці інші, який у них досвід.

      Про це 24 каналу розповів директор аналітичного центру "Політика" Микола Давидюк.

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      За словами експерта, рівень політичної дискусії дуже знизився: дешево-популістична, несистемна, неінтелектуальна, економічно не прорахована. Більшість кандидатів у президенти, зауважує Давидюк, не позиціонує себе ні правими, ні лівими, ні лібералами. Жоден не каже, який перший закон ініціює за умови перемоги.

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      Приміром, Анатолій Гриценко і Юлія Тимошенко ніби об’єднують навколо себе однодумців. Хоча насправді Тимошенко збирає всіх: колишніх регіоналів, соціал-демократів, тих, хто колись підтримував Ющенка. Але це, наголошує політолог, імітація об’єднання, щоб прийти до влади.

      Треба, щоб президентські вибори виграв той, хто буде заручником плану дій об’єднань команди і суспільства, яке чекає реформ, змін, економічного росту. Тому що кілька великих груп, внутрішніх і зовнішніх (Росії), робитимуть усе, щоб перевернути всю політичну карту на виборах. В цьому ризики і небезпека, але й можливості. Обрати нових, очиститися, і отримати за кілька років результат. Потрібно не казати, що все погано, а демонтувати те, що не влаштовує, і поставити те, що подобається, нав’язавши політикам свій план. Суспільство – замовник програм політиків,
      – підкреслив Микола Давидюк.

      Нагадаємо, президентські вибори відбудуться 31 березня 2019 року. Згідно з опитуванням, проведеним групою "Рейтинг", Петро Порошенко нині лише третій і його результат складає усього 11,1%. Це майже вдвічі менше за показники Юлії Тимошенко – 20.8%. Володимира Зеленського підтримують 13,4%.

      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Юлія Тимошенко Петро Порошенко Анатолій Гриценко
      Джерело: 24 канал
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