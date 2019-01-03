Президент повинен бути стратегом і бачити розвиток України на десятки років наперед, – Садовий

Елементи гібридної війни, які застосовує агресор проти України, часто і влада використовує проти власних громадян.

Таку думку висловив Андрій Садовий під час виступу на з'їзді партії "Самопоміч" у Києві.

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За словами Садового, українці ніколи не будуть мати поваги у світі, якщо всередині країни не буде поваги громадян до влади. "Натомість політикум України грабує власний народ. Та побороти корупцію можна, якщо є політична воля. Ні НАБУ, ні суди не зможуть зробити того, що зможе зробити перша особа країни, якщо вона твердо дбає за верховенство права", – зазначив міський голова Львова.

Президент має займатися зовнішньою політикою. Президент – головнокомандувач. Тож навіщо я розповідаю про міста, про економіку? На моє глибоке переконання, Президент у першу чергу повинен бути стратегом і бачити розвиток України на десятки років наперед,

– наголосив Андрій Садовий.

Також він нагадав, що у 2006, коли Садового вперше обрали на посаду голови міста, Львів мав набагато більше проблем, ніж інші міста країни. "Але ми собі поставили ціль, розробили стратегію, зібрали класних людей з усієї України і – дуже важко працювали", – підсумував Садовий.

Нагадаємо, раніше Андрій Садовий висловив позицію, що "хлопці, які на передовій, повинні отримувати щонайменше тисячу доларів на місяць, і це має бути принципова позиція української держави".