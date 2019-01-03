14:26
3 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Придворний Путіна Боярський. "Йолочка" замість пенсії
      Вєсті Кремля
      16:37, 2 січня
      Вєсті.UA. Жир: Саакашвілі переносить столицю України. Манери Луценко
      Вєсті.UA
      18:59, 2 січня
      Безкарність, чорні реєстратори, ректори-бізнесмени та зради: найкорупційніші тренди 2018 року
      ЦРУ
      09:00, 28 грудня 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Алкоголізація, або Як спивали людей у Союзі
      Згадати все
      22:52, 28 грудня 2018
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Україна – без'ядерна держава, але повинна мати страшну для ворога зброю, – Садовий

      318 Читать новость на русском
      Андрій Садовий
      Андрій Садовий / 24 канал

      Дніпро, Харків та інші – міста з величезним потенціалом, та на промислові комплекси, там розташовані, постійно зазіхають. У жодному разі не можна допускати, щоб стратегічні підприємства виходили з-під контролю держави.

      Про це розповів Андрій Садовий під час виступу на з'їзді партії "Самопоміч".

      Читайте також: Міста на кордоні з Росією мають мати особливу увагу влади, – Садовий

      За його словами, Дніпро сплатив чи не найбільшу ціну, щоб зупинити ворога. "Дніпро – ракетна столиця України. Але це – наша історія. А я б хотів, щоб це було і наше сьогодення, і майбутнє", – сказав очільник Львова. 

      Нема замовлень з-за кордону? А що, Україна не потребує виведення власних супутників на орбіту? Хіба Україна не потребує високоточної зброї? Нам треба розвивати цю галузь. Так, ми – позаядерна країна, тож ми повинні мати високоточну зброю, яка має бути страшною для ворога,
      – наголосив Садовий.

      Це ж стосується і авіації. "Пригадайте, наші "Руслани" ставлять рекорди, а як злітає "Мрія" – дух захоплює. Ми повинні відновити якісне літакобудування, бо маємо для цього усі можливості. Без гідного ВВП ми не будемо мати достатньо коштів ні для освіти, ні для науки, ні для оборони", – підсумував Садовий.

      Нагадаємо, раніше під час зустрічі із мешканцями та міським головою Глухова Мішелем Терещенком Андрій Садовий пообіцяв допомогти прикордонному з Росією місту реалізувати проект україномовного радіо та скерувати сюди підприємців, потенційно зацікавлених у відкритті виробництв.

      Теги: Андрій Садовий Новини України Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Цифровая утопия и антиутопия: как китайские роботы могут уничтожить человечество
      сьогодні , 13:00 Цифровая утопия и антиутопия: как китайские роботы могут уничтожить человечество
      Іван Яковина 351
      Почему Зеленеский "один из них", но не "один из нас"
      сьогодні , 12:00 Почему Зеленеский "один из них", но не "один из нас"
      Павло Шехтман 2813
      Безпечна школа: як каратимуть за цькування дітей
      сьогодні , 10:00 Безпечна школа: як каратимуть за цькування дітей
      Ірина Поліщук 1267
      Порятунку немає: терористів "ДНР" та "ЛНР" косить невиліковна хвороба
      сьогодні , 08:40 Порятунку немає: терористів "ДНР" та "ЛНР" косить невиліковна хвороба
      Олексій Чибісов 4905
      Луганск: жизнь на моей улице после войны
      2 січня , 22:00 Луганск: жизнь на моей улице после войны
      Ольга Черненко 2408
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Заборона феєрверків: чому, де і як довго
       5 січня 2018 , 19:01
      Президент запросив ОБСЄ проконтролювати дотримання режиму припинення вогню
       15 лютого 2015 , 00:37
      Арсенал-Київ поки не збирається звільняти Раванеллі
       11 серпня 2018 , 18:15
      "Алло, я тебе ще вранці звільнив", – Мілевський феєрично передав привіт звільненому тренеру Динамо-Брест
       11 серпня 2018 , 23:15
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук