Україна – без'ядерна держава, але повинна мати страшну для ворога зброю, – Садовий

Дніпро, Харків та інші – міста з величезним потенціалом, та на промислові комплекси, там розташовані, постійно зазіхають. У жодному разі не можна допускати, щоб стратегічні підприємства виходили з-під контролю держави.

Про це розповів Андрій Садовий під час виступу на з'їзді партії "Самопоміч".

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За його словами, Дніпро сплатив чи не найбільшу ціну, щоб зупинити ворога. "Дніпро – ракетна столиця України. Але це – наша історія. А я б хотів, щоб це було і наше сьогодення, і майбутнє", – сказав очільник Львова.

Нема замовлень з-за кордону? А що, Україна не потребує виведення власних супутників на орбіту? Хіба Україна не потребує високоточної зброї? Нам треба розвивати цю галузь. Так, ми – позаядерна країна, тож ми повинні мати високоточну зброю, яка має бути страшною для ворога,

– наголосив Садовий.

Це ж стосується і авіації. "Пригадайте, наші "Руслани" ставлять рекорди, а як злітає "Мрія" – дух захоплює. Ми повинні відновити якісне літакобудування, бо маємо для цього усі можливості. Без гідного ВВП ми не будемо мати достатньо коштів ні для освіти, ні для науки, ні для оборони", – підсумував Садовий.

Нагадаємо, раніше під час зустрічі із мешканцями та міським головою Глухова Мішелем Терещенком Андрій Садовий пообіцяв допомогти прикордонному з Росією місту реалізувати проект україномовного радіо та скерувати сюди підприємців, потенційно зацікавлених у відкритті виробництв.