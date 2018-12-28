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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      Міста на кордоні з Росією мають мати особливу увагу влади, – Садовий

      19 Читать новость на русском
      Андрій Садовий
      Андрій Садовий / Фото 24 каналу

      Раніше Львів був кордоном між цивілізаціями, а зараз – Глухів. Міський голова Львова Андрій Садовий, який сьогодні перебуває із візитом у Глухові на Сумщині, назвав місто форпостом України.

      "Це питання державної політики. Такі міста, як Глухів, розташовані на кордоні з Росією, мають мати особливу увагу з боку української влади. Сюди має приїхати міністр інформаційної політики – допомагати, щоб тут було українське радіо, тут мають підприємці відкривати якісне виробництво", – наголосив Андрій Садовий.

      Політик, який оголосив про намір балотуватися на посаду Президента України, переконаний – якщо рівень життя в прикордонних містах буде двічі вищий, ніж поруч в Росії, тоді Україна буде мати перемогу.

      "Це найголовніше, що маємо зараз робити. Люди ж порівнюють – як там, які зарплати, які пенсії. У нас має бути краще! По-іншому не можна вигравати в цій війні", – наголосив Садовий.

      Додамо, під час зустрічі із міським головою Мішелем Терещенком та мешканцями Глухова Андрій Садовий пообіцяв допомогти місту реалізувати проект україномовного радіо та скерувати сюди підприємців, потенційно зацікавлених у відкритті виробництв. Крім того, Львів поділиться з Глуховом своїм досвідом надання послуг мешканцям та організації роботи ЦНАПів.

      Теги: Новини України Андрій Садовий
      Джерело: 24 Канал
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