Міста на кордоні з Росією мають мати особливу увагу влади, – Садовий

Раніше Львів був кордоном між цивілізаціями, а зараз – Глухів. Міський голова Львова Андрій Садовий, який сьогодні перебуває із візитом у Глухові на Сумщині, назвав місто форпостом України.

"Це питання державної політики. Такі міста, як Глухів, розташовані на кордоні з Росією, мають мати особливу увагу з боку української влади. Сюди має приїхати міністр інформаційної політики – допомагати, щоб тут було українське радіо, тут мають підприємці відкривати якісне виробництво", – наголосив Андрій Садовий.

Політик, який оголосив про намір балотуватися на посаду Президента України, переконаний – якщо рівень життя в прикордонних містах буде двічі вищий, ніж поруч в Росії, тоді Україна буде мати перемогу.

"Це найголовніше, що маємо зараз робити. Люди ж порівнюють – як там, які зарплати, які пенсії. У нас має бути краще! По-іншому не можна вигравати в цій війні", – наголосив Садовий.

Додамо, під час зустрічі із міським головою Мішелем Терещенком та мешканцями Глухова Андрій Садовий пообіцяв допомогти місту реалізувати проект україномовного радіо та скерувати сюди підприємців, потенційно зацікавлених у відкритті виробництв. Крім того, Львів поділиться з Глуховом своїм досвідом надання послуг мешканцям та організації роботи ЦНАПів.