Города на границе с Россией должны получить особое внимание власти, – Садовый

Раньше Львов был границей между цивилизациями, а сейчас – Глухов. Городской председатель Львова Андрей Садовый, который сегодня находится с визитом в Глухове на Сумщине, назвал город форпостом Украины.

"Это вопрос государственной политики. Такие города, как Глухов, расположенные на границе с Россией, должны получить особое внимание со стороны украинской власти. Сюда должен приехать министр информационной политики – помогать, чтобы здесь было украинское радио, здесь должны предприниматели открывать качественное производство", – отметил Андрей Садовый.

Политик, который объявил о намерении баллотироваться на пост президента Украины, убежден – если уровень жизни в приграничных городах будет в два раза выше, чем рядом в России, тогда Украина победит.

"Это самое главное, что должны сейчас делать. Люди же сравнивают – как там, какие зарплаты, какие пенсии. У нас должно быть лучше! По-другому нельзя выигрывать в этой войне", – подчеркнул Садовый.

Добавим, во время встречи с городским головой Мишелем Терещенко и жителями Глухова Андрей Садовый пообещал помочь городу реализовать проект украиноязычного радио и направить сюда предпринимателей, потенциально заинтересованных в открытии производств. Кроме того, Львов поделится с Глуховом своим опытом предоставления услуг жителям и организации работы ЦПАУ.