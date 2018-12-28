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      Города на границе с Россией должны получить особое внимание власти, – Садовый

      8 Читати новину українською
      Андрей Садовый
      Андрей Садовый / Фото 24 канала

      Раньше Львов был границей между цивилизациями, а сейчас – Глухов. Городской председатель Львова Андрей Садовый, который сегодня находится с визитом в Глухове на Сумщине, назвал город форпостом Украины.

      "Это вопрос государственной политики. Такие города, как Глухов, расположенные на границе с Россией, должны получить особое внимание со стороны украинской власти. Сюда должен приехать министр информационной политики – помогать, чтобы здесь было украинское радио, здесь должны предприниматели открывать качественное производство", – отметил Андрей Садовый.

      Политик, который объявил о намерении баллотироваться на пост президента Украины, убежден – если уровень жизни в приграничных городах будет в два раза  выше, чем рядом в России, тогда Украина победит.

      "Это самое главное, что должны сейчас делать. Люди же сравнивают – как там, какие зарплаты, какие пенсии. У нас должно быть лучше! По-другому нельзя выигрывать в этой войне", – подчеркнул Садовый.

      Добавим, во время встречи с городским головой Мишелем Терещенко и жителями Глухова Андрей Садовый пообещал помочь городу реализовать проект украиноязычного радио и направить сюда предпринимателей, потенциально заинтересованных в открытии производств. Кроме того, Львов поделится с Глуховом своим опытом предоставления услуг жителям и организации работы ЦПАУ.

      Теги: Новости Украины Андрей Садовой
      Источник: 24 Канал
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