Украина – безъядерное государство, но должна иметь страшное для врага оружие, – Садовый

Днепр, Харьков и другие города с огромным потенциалом, и на промышленные комплексы, которые там расположены, постоянно покушаются. Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы стратегические предприятия выходили из-под контроля государства.

Об этом рассказал Андрей Садовый во время выступления на съезде партии "Самопомич".

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По его словам, Днепр заплатил чуть ли не самую большую цену, чтобы остановить врага. "Днепр – ракетная столица Украины. Но это – наша история. А я бы хотел, чтобы это было и наше настоящее, и будущее", – сказал глава Львова.

Нет заказов из-за границы? А что, Украина не нуждается в выводе собственных спутников на орбиту? Разве Украина не нуждается в высокоточном оружии? Нам надо развивать эту отрасль. Да, мы-внеядерная страна, поэтому мы должны иметь высокоточное оружие, которое должно быть страшным для врага,

– подчеркнул Садовый.

Это же касается и авиации. "Вспомните, наши "Русланы", которые ставят рекорды, а как взлетает "Мечта" – дух захватывает. Мы должны восстановить качественное самолетостроение, потому что имеем для этого все возможности. Без достойного ВВП мы не будем иметь достаточно средств ни для образования, ни для науки, ни для обороны", – подытожил Садовый.

Напомним, ранее во время встречи с жителями и мэром Глухова Мишелем Терещенко Андрей Садовый пообещал помочь пограничному с Россией городу реализовать проект украиноязычного радио и направить сюда предпринимателей, потенциально заинтересованных в открытии производств.