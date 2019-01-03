Військові на передовій повинні отримувати мінімум тисячу доларів, – Садовий

Мер Львова Андрій Садовий вважає, що військові на передовій повинні отримувати як мінімум тисячу доларів, а не 8-10 тисяч гривень, як зараз.

Про це лідер "Об'єднання "Самопоміч" заявив під час з'їзду партії у Києві, розповідаючи про поїздку в Авдіївку, що в Донецькій області.

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"Я до сьогодні пам'ятаю розмову з хлопцями, які кожного дня на передовій. І коли ти їх питаєш: "Хлопці, а скільки ви отримуєте в місяць?" – вони опускають очі, їм стидно озвучувати суму, яку вони отримують. 8-10 тисяч гривень. Насправді вони там навіть не за гроші, вони за нас з вами. Вони там є, тому що вони бачать це своїм покликанням. Чому ми їм не платимо гідну оплату?" – зазначив мер Львова.

На моє глибоке переконання, ті хлопці, які на передовій, мають мати як мінімум тисячу доларів в місяць. Це має бути принципова позиція української держави,

– вважає Садовий.

Він також запропонував рішення, де взяти фінансування. "У нас в державі є 200 тисяч чиновників. На їхнє утримання в цьому році передбачено 135 мільярдів гривень. На фінансування Мміністерства оборони в цьому році ми маємо 111 мільярдів. Так давайте скоротимо кількість чиновників і 10 мільярдів перекинемо на Міністерство оборони, щоб ті хлопці, які на передовій, мали гідну оплату", – додав лідер "Самопомочі".