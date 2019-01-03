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      Военные на передовой должны получать минимум тысячу долларов, – Садовый

      44 Читати новину українською
      Андрей Садовый
      Андрей Садовый / 24 канал

      Мэр Львова Андрей Садовый считает, что военные на передовой должны получать как минимум тысячу долларов, а не 8-10 тысяч гривен, как сейчас.

      Об этом лидер "Объединения "Самопомич" заявил во время съезда партии в Киеве, рассказывая о поездке в Авдеевку, что в Донецкой области.

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      "Я до сих пор помню разговор с ребятами, которые каждый день на передовой. И когда ты их спрашиваешь: "Ребята, а сколько вы получаете в месяц?"– они опускают глаза, им стыдно озвучивать сумму, которую они получают. 8-10 тысяч гривен. На самом деле они там даже не за деньги, они за нас с вами. Они там есть, потому что они видят это своим призванием. Почему мы им не платим достойную оплату?"– отметил мэр Львова.

      По моему глубокому убеждению, те ребята, которые на передовой, должны иметь как минимум тысячу долларов в месяц. Это должна быть принципиальная позиция украинского государства,
      – считает Садовый.

      Он также предложил решение, где взять финансирование. "У нас в государстве есть 200 тысяч чиновников. На их содержание в этом году предусмотрено 135 миллиардов гривен. На финансирование Мминистерства обороны в этом году мы имеем 111 миллиардов. Так давайте сократим количество чиновников и 10 миллиардов перебросим на Министерство обороны, чтобы те ребята, которые на передовой, имели достойную оплату", – добавил лидер "Самопомочи".

      Теги: Андрей Садовой Новости Украины Новости политики Самопомич Міністерство оборони України Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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