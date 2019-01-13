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      За мной следят специальные службы, – громкое заявление кандидата в президенты Садового

      91 Читати новину українською
      Андрей Садовый
      Андрей Садовый / 24 канал

      Городской голова Львова, лидер "Самопомочи" и кандидат в Президенты Украины Андрей Садовый заявил, что за ним следят спецслужбы.

      Как рассказал политик в эфире "Громадського радио", 12 января за его машиной постоянно следил автомобиль, а впоследствии ему доложили, что это "спецслужбы".

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      По его словам, делается это без его разрешения или согласования с ним.

      Ну вот сегодня я увидел, что за машиной, на которой я езжу, другая машина какая-то ездит, думал, кто такие? Но дали информацию, что это специальные службы. Хотя бы должны были сообщить, что они какой-то надзор за мной устанавливают. Но решили, вероятно, это сделать самостоятельно,
      – отметил Андрей Садовый.

      Напомним, 3 октября Андрей Садовый заявил, что будет участвовать в президентских выборах 3 октября. Впоследствии мэр Львова отметил, что вызвался на такой шаг, поскольку хочет модернизировать Украину и сделать ее успешной. 8 января ЦИК зарегистрировала его кандидатом в президенты.

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      КАКИМИ ЗАЯВЛЕНИЯМИ ОТЛИЧИЛСЯ АНДРЕЙ САДОВЫЙ ПОСЛЕ РЕШЕНИЯ ИДТИ В ПРЕЗИДЕНТЫ
      Теги: Новости Украины СБУ Кандидаты в президенти Андрей Садовой Новости политики
      Источник: 24 Канал
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