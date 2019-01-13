За мной следят специальные службы, – громкое заявление кандидата в президенты Садового

Городской голова Львова, лидер "Самопомочи" и кандидат в Президенты Украины Андрей Садовый заявил, что за ним следят спецслужбы.

Как рассказал политик в эфире "Громадського радио", 12 января за его машиной постоянно следил автомобиль, а впоследствии ему доложили, что это "спецслужбы".

Читайте также: Нам нужен украинский формат, – Садовый озвучил главные аспекты своей президентской программы

По его словам, делается это без его разрешения или согласования с ним.

Ну вот сегодня я увидел, что за машиной, на которой я езжу, другая машина какая-то ездит, думал, кто такие? Но дали информацию, что это специальные службы. Хотя бы должны были сообщить, что они какой-то надзор за мной устанавливают. Но решили, вероятно, это сделать самостоятельно,

– отметил Андрей Садовый.

Напомним, 3 октября Андрей Садовый заявил, что будет участвовать в президентских выборах 3 октября. Впоследствии мэр Львова отметил, что вызвался на такой шаг, поскольку хочет модернизировать Украину и сделать ее успешной. 8 января ЦИК зарегистрировала его кандидатом в президенты.

Андрей Садовый идет в президенты: ключевые цитаты политика