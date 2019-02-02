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      Аваков заявив про спроби розгорнути систему масштабного підкупу виборців

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      Аваков заявив про спроби розгорнути систему масштабного підкупу виборців
      Аваков заявив про спроби розгорнути систему масштабного підкупу виборців / Getty Images

      В Україні робляться спроби розгорнути систему масштабного підкупу виборців, які голосуватимуть за майбутнього президента. Поліція вже відкрила 9 кримінальних справ щодо порушень напередодні виборів.

      "Ми уважно стежимо за цією ситуацією. Якщо це перейде у фазу скоєння злочину, то поліція обов'язково втрутиться… На даний момент вже зареєстровано 9 кримінальних проваджень, зокрема провадження, коли передвиборча кампанія фінансується не з виборчого фонду, напад на кандидатів та інші", – розповів на брифінгу міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

      Читайте також: Аваков розповів, як МВС реагуватиме на звернення щодо порушення законності виборчого процесу

      Він запевнив, що на дільницях для голосування ніхто не зможе підміняти сили МВС у їхніх ключових функціях.

      "Ні поліція, ні МВС нічого не бояться, в Україні немає сил, які тут можуть похитнути українську державність", – сказав міністр.

      14 січня Аваков пообіцяв, що всі кандидати на пост президента України отримають захист, проте – не преференції.

      Вибори президента 2019: які головні дати виборчої кампанії? Президентські вибори відбудуться в Україні 31 березня 2019 року. 8 березня 2019 року стане відомий остаточний перелік кандидатів на президентських виборах. Вже 31 березня відбудеться перший тур голосування за майбутнього президента. Офіційні результати першого туру повинні повідомити до 10 квітня. Якщо буде прийнято рішення про проведення другого туру, то він відбудеться 21 квітня.

      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Арсен Аваков Міністерство внутрішніх справ Поліція Розслідування
      Джерело: 24 канал
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