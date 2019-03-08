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      Скільки кандидатів знялися з виборів: ЦВК ухвалила рішення

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      ЦВК зняла з виборів президента п'ятьох кандидатів
      ЦВК зняла з виборів президента п'ятьох кандидатів / Фото з відкритих джерел

      Більше Центральна виборча комісія не прийматиме від кандидатів у президенти щодо участі у виборах. Вже сформовано остаточний список. Загалом ЦВК зняла з виборів 5 кандидатів.

      До 00:00 8 березня кандидати у президенти мали можливість подати заяви про зняття з виборів. З 00:15 ночі проти 8 березня. ЦВК розпочала розгляд вищезазначених заяв.

      Читайте також: Хто та чому зняв свою кандидатуру з президентських виборів 2019

      За словами завідувача відділу взаємодії із ЗМІ комісії Костянтина Хівренка, станом на 20:30, заяви на зняття своєї кандидатури для участі у виборах Президента України подали п’ятеро осіб.

      "П’ятеро осіб подали заяви. Дві кандидатури знято, три – зараз на розгляді", – говорив він у коментарі УНН.

      Згодом стало відомим, що Центрвиборчком скасував реєстрацію кандидатами у Президенти народних депутатів Дмитра Добродомова, якого висунула партія "Громадський рух "Народний контроль", та Євгенія Мураєва, висуванця від партії "Наші", Крім того, було скасовано реєстрацію кандидатом на посаду очільника держави журналіста-розслідувача Дмитра Гнапа, висуванця від партії "Сила людей". Усі вони подали звернення до ЦВК про відмову балотуватися 7 березня. 

      5 березня ЦВК скасувала своє рішення про реєстрацію кандидатом у президенти мера Львова та лідера "Самопомочі" Андрія Садового, а удень 7 числа – заступника командувача Сил спеціальних операцій Збройних сил Сергія Кривоноса.

      Додамо, що Садовий, Гнап і Добродомом зняли свої кандидатури на користь Анатолія Гриценка, Мураєв – на користь голови партії "Опозиційний блок" Олександра Вілкула, а Кривонос – на користь чинного президента Петра Порошенка.

      Термін прийому звернень кандидатів на посаду президента щодо відмови балотуватися завершено. Остаточний варіант виборчого бюлетеню міститиме 39 прізвищ. З усіма кандидатами у президенти Ви можете ознайомитися за цим посиланням. Раніше ЦВК відмовила 47 особам у реєстрації кандидатом у президенти.

      президентські вибори 2019
      Основні дати президентських виборів 2019 року

       

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      Теги: Дмитро Гнап Євгеній Мураєв Дмитро Добродомов Президентські вибори 2019 ЦВК Новини України Новини політики
      Джерело: 24 канал
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