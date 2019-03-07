Чому українцям необхідно проголосувати на виборах-2019: вагомі факти

Журналісти зібрали корисний матеріал про те, чому українці повинні голосувати, як це зробити за кордоном та як проходять вибори президента в інших країнах.

Чому голосувати на виборах справді важливо?

Для початку зазначимо, що інститут виборів існував ще в Древній Греції, тобто за дві з половиною тисячі років люди не придумали нічого кращого.

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Вибори – це ваш основний спосіб вплинути на владу або навіть її змінити. Можливість така випадає не так часто – раз на декілька років, і саме тому варто переконати українців брати участь у виборах.

Скільки українців приходить на голосування?

В Україні 35, 5 мільйонів виборців. Якщо відмінусувати Крим та окуповані території, де вибори зараз не відбуваються, то у голосуванні потенційно бере участь близько 30 мільйонів людей. Але насправді на дільниці щоразу приходить трохи більше половини.



Явка українців на минулих виборах

Ось явка на кількох останніх виборах в Україні, а це означає, що величезна частина людей, яка спокійно може обрати будь-якого президента, вибори ігнорує.

У вас може бути багато причин, які ви вважаєте важливими і які нібито дозволяють вам не йти на вибори, але найчастіше так ви просто виправдовує власну бездіяльність або просто лінь.

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Мій голос все одно нічого не вирішить – це якраз одна з найпопулярніших причини, чому українці не голосують. Є ще така: Я нікому з кандидатів не довіряю і нащо йти на вибори взагалі, якщо їх все одно сфальсифікують?

Тут важливо зрозуміти – голосування якраз набагато легше сфальсифікувати, якщо ваш бюлетень залишиться невикористаним. Тоді його можна "правильно" заповнити. Так ви все одно проголосуйте, та ще й точно за якогось поганця, бо чесний кандидат фальсифікації на свою користь не замовить, а недоброчесним дуже на руку, щоб виборці були лінивими.

Чому не всі українці ходять на вибори?

В Україні дійсно зменшилася кількість громадян, які беруть участь в голосуванні. Це насамперед пов'язано з:

– масштабними міграційними процесами,

– збільшенням кількості громадян, які перебувають тимчасово за кордоном,

– наявність великої тимчасово окупованої території.

Якщо в державному реєстрі виборців є дещо більше 35 мільйонів громадян, то на попередніх виборах президента до списку виборців було внесено лише 30 мільйонів громадян.



Не всі українці приходять голосувати на вибори

Кожен, хто хоче вплинути на розвиток держави, може отримати виборчі бюлетені і проголосувати. А той, хто не хоче впливати на суспільство, може ігнорувати вибори і на це громадянин теж має право.

Як дізнатися чи є ти в списку виборців?

Для того, щоб це перевірити, навіть не потрібно виходити з дому.

1. Вам необхідно зайти в особистий кабінет виборця на сайті держреєстру.

2. Ввести персональні дані та зареєстроване місце проживання. Система покаже ваше прізвище в реєстрі.

3. Якщо ви не знайшли своє прізвище, вітаємо, бо ви помітили це до дня виборів і легко можете це виправити. Бо якщо вас не буде у списках в день голосування, ви вже нічого не зможете змінити. А зараз ви можете прийти з паспортом у Відділ ведення реєстру, написати заяву і вас обов'язково додадуть до списку виборців.

Що робити тим українцям, які живуть не там, де зареєстровані?

В Україні велика кількість мобільного населення, яке живе не за пропискою. Наприклад, лише внутрішніх трудових мігрантів, за даними міжнародної організації з міграції, у нас більше як півтора мільйони.

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Ви можете проголосувати не там де зареєстровані офіційно, а там де живете, вчитеся, лікуєтеся тощо. Для цього потрібно взяти паспорт, його копію і піти до відділу Державного реєстру виборців, щоб змінити своє місце голосування.

Там на місці ви заповнюєте заяву та обираєте той номер дільниці, де хочете голосувати. Також вам доведеться додати документ, який підтвердить причину, чому ви змінюєте місце голосування. Це, наприклад, може бути довідка з місця роботи, договір на оренду житла чи квитки в санаторій.

Як голосувати переселенцям?

Кожен третій переселенець не має наміру голосувати на наступних президентських і парламентських виборах в Україні. Найпоширенішою причиною не голосувати є переконання в тому, що через свій статус вони не мають права голосувати.



Переселенці можуть голосувати на виборах за спрощеної формою

Можливість голосування на президентських чи парламентських виборах для такої категорії осіб є максимально спрощеною. Для цього потрібно не пізніше як за п'ять днів до дня голосування, тобто що не пізніше 25 березня, з'явитися до органу ведення Державного реєстру виборців на рівні території України із заявою про зміну місця голосування без зміни виборчої адреси.

Важливим моментом, крім самої заяви, внутрішньо переміщена особа пред'являє лише паспорт громадянина України, де стоїть відповідна відмітка про місце реєстрації в Донецькій або Луганській областях на окупованих територіях або в анексованій території в автономній Республіці Крим. Будь-яких інших додаткових документів не потрібно,

– розповів екс-заступника голови ЦВК Андрій Магера.

Натомість журналісти вирішили перевірити це. Так, вони знайшли луганчанина Євгена Спіріна, який вже 5 років мешкає в Києві. Хлопець захотів змінити місце голосування у Подільському реєстрі виборців. З собою він взяв паспорт та довідку переселенця. Всього лиш за 12 хвилин Євген отримав посвідчення, за яким може голосувати в першому турі.

Як проходить голосування в інших країнах світу?

Є країни, де голосування на виборах не право, а обов'язок громадянина і явка на виборах є обов'язковою. Наприклад, в Аргентині голосувати повинні всі громадяни від 18 до 70 років, інакше їм буде заборонено обіймати державні посади протягом трьох років або вони навіть муситимуть сплатити штраф.

Як голосувати українцям за кордоном?

За різними оцінками, за кордоном зараз працює близько чотирьох мільйонів українців.

До виборчих списків за кордоном внесено трохи більше як півмільйона українців, проте проголосувало на минулих президентських виборах всього лише 72 тисячі громадян. А це означає, що колосальний потенціал у кілька мільйонів голосів залишається невикористаних. А цих голосів може вистачити, щоб цілковито змінити результати виборів.

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Проголосувати за кордоном можна на дільницях, які працюють у посольствах чи консульствах України. На виборах їх буде 114 у 75 країнах світу. Щоб включити себе до списку виборців на дільниці в країні, де ви живете, потрібно просто подати заяву до посольства та консульства.

Звісно, проголосувати за кордоном не так просто, як вдома, адже дільниця може бути навіть за кількасот кілометрів чи одна на країну, але ж відповідальні громадяни таким чином можуть собі запланувати захопливу соціально корисну подорожі.

Цікаво, що проголосувати можна навіть в Антарктиді

Мало хто знає про те, що існує одна дуже цікава спеціальна виборча дільниця, що перебуває далеко за межами України, на одному із континентів, де знаходиться українська станція Академіка Вернадського. Там завжди створюється спеціальна виборча дільниця, на якій можна проголосувати.



Станція Академіка Вернадського в Антарктиді

Там утворюється дільниця, а спеціальна виборча комісія виготовляє бюлетені. Там можна проголосувати. Після голосування, за допомогою технічних засобів, протоколи дільничних виборчих комісій передаються до відповідної окружної виборчої комісії у Шевченківському районі Києва.

Кілька нестандартних причин, щоб сходити на вибори:

1. Надворі весна, і це вже прекрасна причина не сидіти вдома в день голосування.

2. Ще, наприклад, у черзі до кабінки можна зустріти своє кохання.

3. Це також може бути прекрасною нагодою вигуляти собаку чи кота. До речі, з тваринами вхід на дільницю не заборонений.