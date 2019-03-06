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      ВБИВСТВО СЕРГІЯ КИСЕЛЬОВА КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ
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      Ще один кандидат у президенти зняв свою кандидатуру

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      Сергій Кривонос заявив про відмову брати участь у виборах
      Сергій Кривонос заявив про відмову брати участь у виборах / Фото з відкритих джерел

      Кандидат в президенти, заступник командира Сил спецоперацій ЗСУ Сергій Кривонос заявив про відмову брати участь у президентських виборах.

      У себе на Facebook-сторінці Сергій Кривоніс написав, що прийняв рішення зняти свою кандидатуру після робочого візиту до США, "під час якого були обговорені ключові питання щодо подальших кроків з розвитку сектора безпеки і оборони країни".

      Читайте також: Кандидати у президенти України-2019: список

      Кривонос зазначив, що при збереженні ризику відкритої агресії РФ проти України вважає недоцільним змінювати Верховного головнокомандувача, яким зараз є президент Петро Порошенко.

      Сергія Кривоноса на вибори висунула політична партія "Воїни АТО".

      президентські вибори 2019
      Основні дати президентських виборів 2019 року

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      Теги: Новини політики Новини України Президентські вибори 2019 Сергій Кривонос
      Джерело: 24 канал
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