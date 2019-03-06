Ще один кандидат у президенти зняв свою кандидатуру
Кандидат в президенти, заступник командира Сил спецоперацій ЗСУ Сергій Кривонос заявив про відмову брати участь у президентських виборах.
У себе на Facebook-сторінці Сергій Кривоніс написав, що прийняв рішення зняти свою кандидатуру після робочого візиту до США, "під час якого були обговорені ключові питання щодо подальших кроків з розвитку сектора безпеки і оборони країни".
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Кривонос зазначив, що при збереженні ризику відкритої агресії РФ проти України вважає недоцільним змінювати Верховного головнокомандувача, яким зараз є президент Петро Порошенко.
Сергія Кривоноса на вибори висунула політична партія "Воїни АТО".
Основні дати президентських виборів 2019 року
Джерело: 24 канал
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