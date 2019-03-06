Еще один кандидат в президенты снял свою кандидатуру

Кандидат в президенты, заместитель командира Сил спецопераций ВСУ Сергей Кривонос заявил об отказе участвовать в президентских выборах.

У себя на Facebook-странице Сергей Кривонос написал, что принял решение снять свою кандидатуру после рабочего визита в США, "во время которого были обсуждены ключевые вопросы относительно дальнейших шагов по развитию сектора безопасности и обороны страны".

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Кривонос отметил, что при сохранении риска открытой агрессии РФ против Украины считает нецелесообразным менять Верховного главнокомандующего, которым сейчас является президент Петр Порошенко.

Сергея Кривоноса на выборы выдвинула политическая партия "Воины АТО".



Основные даты президентских выборов 2019 года